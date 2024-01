Paritaria: Provincia «no pagará más de lo que ingresa» y docentes describen un «congelamiento salarial»

Se desarrolló este jueves en la ciudad de Santa Fe una nueva reunión con los gremios que reclamaron un aumento para cerrar 2023. La gestión santafesina respondió que quiere mejorar sueldos “pero en el marco de las posibilidades reales del Estado”. «La Provincia está dinamitando el camino al 26 de febrero», amenazaron Rodrigo Alonso (Amsafe) y Pedro Bayúgar (Sadop).

Se desarrolló este jueves en la ciudad de Santa Fe una nueva reunión, la segunda, de la paritaria docente 2024. No hubo oferta salarial esta semana y las partes acordaron “sostener y activar las comisiones técnicas pertinentes”.

En tanto, el gobierno provincial manifestó la intención de mejorar los salarios “pero en el marco de las posibilidades reales del Estado” luego del reclamo docente para actualizar los sueldos del año pasado en base al acumulado de inflación de 2023.

Ante la falta de respuesta al pedido de los gremios docentes para cumplir con la pauta salarial y cerrar 2023, hubo maletar y cuestionamientos. El secretario general del sindicato de docentes particulares Sadop, Martín Lucero, dijo que “Pullaro impulsa el congelamiento salarial” y calificó al llamado temprano a negociar el 4 de enero como “una puesta en escena”.

“Por primera vez en 15 años de paritaria docente en Santa Fe un gobierno anuncia que no va a pagar un aumento acordado y homologado por decreto. Es un retroceso institucional grave y en línea con los ajustes que impulsa el gobierno nacional”, criticó Lucero en diálogo con los medios de comunicación en la ciudad de Santa Fe.

«Veníamos con la expectativa de empezar a discutir la política salarial 2024 teniendo en cuenta un cumplimiento de la paritaria 2023. Ahora nos encontramos con que el gobierno de la provincia comunica que no va a pagar la paritaria 2023, que no le va a dar cumplimiento», comenzó visiblemente indignado Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe.

«El gobierno de la provincia se va a quedar por ejemplo, en el caso de un maestro de grado, con 110 mil a 150 mil pesos que deberían ir al bolsillo del maestro de grado», acusó el dirigente gremial.

A su turno, el titular de Sadop, Pedro Bayúgar, dijo que lo sucedido hoy “es un hecho inédito” y le reclamó al gobierno que “busque más recursos”. “No es solamente campo y producción la provincia de Santa Fe. Es trabajadores, educación, cultura…”, sostuvo.

“Apelamos a que el Ministerio de Trabajo realmente sea la garantía del cumplimiento de los acuerdos porque de lo contrario estamos no solo dinamitando el camino al 26 de febrero, sino la buena fe en la paritaria”, advirtió, y concluyó: “no se garantiza que vaya a haber inicio del ciclo lectivo si hay deuda del 2023. Esto es lógico”.

La posición del gobierno provincial

La reunión -en la que funcionarios y gremios acordaron sostener y activar las comisiones técnicas pertinentes- comenzó con una descripción económica y financiera a cargo de la secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía, María Belén Etchevarría, que detalló que durante 2023 en la provincia de Santa Fe “tuvimos una inflación total del 215% pero tuvimos un aumento de los recursos públicos de sólo el 123%, es decir un 92% por debajo de la inflación”. Otro dato importante que aportó fue que el aumento de la masa salarial llegó al 156 % en 2023, y que el incremento salarial fue del 131,25%: “Es decir, tenemos más cantidad de empleados en el Estado y a su vez el salario también creció por encima de los ingresos”.

Y agregó otro detalle en cuanto a la caída de los ingresos públicos: al estudiar la evolución de los recursos corrientes con la inflación interanual registrada se observa un deterioro de los recursos provinciales en relación con el IPC. “A partir de septiembre los recursos cambian su pendiente y comienzan a decrecer de forma sistemática. Tanto es así que en la comparación interanual en diciembre, mientras los recursos crecen un 86,5%, la inflación lo hace en el orden del 215, 4%. Es decir que nuestros recursos quedaron 128,9 % por debajo en la comparación interanual con respecto al IPC”.

En ese marco, el ministro Goity expresó “queremos ser claros, pero por sobre todo transparentes y honestos, y lo concreto es que bajo ningún concepto nos vamos a comprometer a algo que no vamos a poder cumplir”.

Por los gremios participaron, por Amsafé, Alonso Rodríguez , Susana Ludmer, Patricia Hernández y María José Marano; por AMET, Omar Alberto Olmedo; por Sadop, Pedro Bayugar, Ricardo Vega, Martín Lucero y Claudia Solís; y por UDA, Daniel Domínguez y Macedo Zunilda.

José Goity sostuvo que “nosotros sabemos lo que queremos, lo que no queremos y lo que podemos. Queremos recomponer el salario docente pero sabemos que no podemos pagar más de lo que ingresa, y por sobre todo no queremos tener políticas demagógicas o planteos que comprometan el funcionamiento de nuestra provincia”.

En ese punto, señaló que “se expresó la voluntad de trabajar sobre una opción que permita incorporar un incremento durante el mes de enero que posibilite recuperar en parte el salario docente”, explicó Goity.