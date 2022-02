Paritaria municipal: “Es una olla a presión a punto de estallar”, advirtió De María desde APM

El secretario General de la Asociación del Personal Municipal (APM) de Las Colonias, Darío De María, se refirió a las dificultades para negociar en paritarias ante el incumplimiento de la provincia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Criticó que la intendenta otorgue licencia gremial a empleados afiliados a un gremio que no tiene personería gremial para ejercer su rol en la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, De María afirmó que “esto es el día a día, es una olla a presión que está a punto de estallar pero ya el año pasado se conformó la mesa paritaria que logró el 58% de aumento para los empleados municipales y comunales pero aquellos que no se sentaron a discutir con APM no lo implementaron”.

Ante esto, mencionó que se reunió con funcionarios de Municipios y Comunas y del Ministerio de Trabajo de la provincia que dicen que la paritaria departamental la debe encabezar APM pero se está esperando momento a momento por dos fallos judiciales importantes: uno de la Corte Suprema de Justicia al que debe adecuarse la provincia”.

En tal sentido, reiteró que “en el Departamento Las Colonias hay un solo sindicato autorizado y con representación en paritarias, habilitado para discutir salarios”.

Por otra parte, adelantó que “se está invitando a comunas y Municipalidades para volver a armar la mesa paritaria, a la espera de que se sigan sumando más a las 19 que ya están en negociación con APM” y de ahí en más se comenzará a acordar salarios a partir de los primeros días de marzo, dado que –aquellos que acordaron en la paritaria anterior- siguieron cobrando aumentos en enero y febrero”.

También el titular de APM recordó todas las penurias y vivencias que tuvieron que pasar para sostener al gremio que hoy es el único con representación gremial en Las Colonias y que abre un surco con el fallo obtenido de la Corte Suprema para que cada gremio negocie con su municipio. También dijo no entender a la intendenta de Esperanza que le otorga licencia gremial a empleados municipales para que realicen tareas gremiales en una entidad que no tiene ninguna autorización gremial para ejercer en la ciudad. «Ese otro gremio no tiene secretario general, sin embargo la intendenta le permite todo» dijo De María.