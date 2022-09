Paritaria docente: primera reunión sin propuestas ni marcha atrás al descuento por paro

Este martes al mediodía se desarrolló la primera reunión paritaria entre el gobierno de Santa Fe y los gremios de la docencia, tanto pública como privada.

Al término del encuentro los protagonistas dialogaron con la prensa y anticiparon que retomarán el encuentro el lunes próximo.

Por un lado, el ministro de Trabajo, Juan Pusineri aseguró que “planteamos la necesidad de seguir en el ámbito paritario a través de la conformación de dos instancias de intercambio, una tendrá que ver con lo salarial y otra que tiene que ver con condiciones de trabajo y cuestiones que incorporaron los gremios”.

Al ser consultado sobre porcentajes de aumentos y escalas, el funcionario recordó: “Históricamente se ha trabajado con propuestas porcentuales similares (a otros gremios de la administración pública) para evitar situaciones de desigualdad entre los distintos estamentos. es muy difícil habilitar una discusión diferenciada”.

Cuando se le preguntó por la propuesta, Pusineri reconoció que están trabajando en este punto y que “ni bien las tengamos la vamos a poner sobre la mesa, la idea es lo antes posible”.

Por último, el ministro de Trabajo hizo referencia a la medida del gobierno de descontar los días no trabajados por los paros realizados. “Hubo un planteo (de los gremios) sobre el no descuento de los días no trabajados y la provincia tiene una decisión tomada al respecto. No hay decisión de cambiar desde el gobierno lo que oportunamente se comunicó”, remarcó.

La mirada de los gremios

A su turno, Rodrigo Alonso (Amsafe) aseguró: “Planteamos todos los temas. la recomposición salarial para activos y jubilados, la necesidad de un aumento en las asignaciones familiares y las condiciones de trabajo donde está incluida la extensión horaria”.

Al mismo tiempo, el representante de la docencia pública manifestó: “Se acordó que inmediatamente comiencen a funcionar las mesas técnicas paritarias para que el próximo lunes se convoque nuevamente a la paritaria y se presente una propuesta para que sea puesta a consideración de los trabajadores”.

“Fue una reunión importante y esperamos que la propuesta sea integral que haga hincapié en mejorar el salario docente y la necesidad de mejorar la escuela pública”, agregó Alonso.

Por su parte, Pedro Bayúgar (Sadop) contestó una pregunta de la prensa referida al descuento por días no trabajados. “Lo planteamos y obviamente no estábamos de acuerdo. Les dijimos que esa no era la forma de solucionar el conflicto. De parte del gobierno no nos respondieron. Será parte del acuerdo final”, aclaró.