Paritaria de salud: sin avances, los gremios realizarán un paro este martes

Amra y Siprus se adhieren a la jornada de protesta nacional convocada por Fesprosa que contará con una movilización a Casa de Gobierno. Plantearon una suba del 20% para diciembre.

Como se esperaba, este lunes a las 11 los representantes de los trabajadores de la Salud retomaron con integrantes del gobierno provincial la discusión salarial para revisar el último tramo de aumentos y cómo seguirán los mismos en los próximos meses. La semana pasada fue el turno de la administración central y los docentes.

Luego de finalizada la reunión, Néstor Rossi, titular de AMRA, dijo que “la reunión paritaria no fue lo que nosotros esperábamos. No hubo una oferta salarial. Fue más de lo mismo y no se concretó nada, motivo por el cual vamos adherir a un paro nacional convocado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), para este martes 6 de diciembre con movilización entre las 10 o 10.30 desde el Ministerio de Salud hasta Casa de Gobierno».

“Ni siquiera pudimos charlar después de tres meses sobre un número prefijado, pero nosotros si le presentamos uno, el 20% más (sobre el 5% ya dispuesto por el gobierno), para diciembre. De lo que sí se charló fue de la continuidad de los compañeros que están contratados por Covid-19 y el pase a planta que es fundamental, y nos dijeron que está la firma del gobernador”, manifestó.

Por su parte, Diego Aunsuain de Siprus agregó: “En toda la provincia hay una marea blanca que recorre de norte a sur que está pidiendo reivindicación de una profesión que no tiene que ver solamente con la tarea en la pandemia, sino todo lo que venimos haciendo en estos años para una población que está en crisis y que acude masivamente a centros de salud y hospitales provinciales. Hoy la reunión en concreto no vino a reparar lo que está haciendo la inflación en nuestros salarios. Ya en noviembre volvimos a perder el poder adquisitivo frente al aumento otorgado. Pretendíamos tener un número, no lo tenemos”.

Por otro lado, al igual que Rossi confirmó que «hay algunas cuestiones en relación a los pases a plantas que nos han anunciado, pero acá hay dos cosas fundamentales: primero que tiene que continuar todo el personal que durante el Covid se sumó a trabajar, no puede ser que el 31 de diciembre se terminen los contratos y no sepan que pasará. Tiene que haber el personal suficiente porque al día de hoy estamos con demoras enormes para poder atender en las guardias, donde hay mucha precarización».

«Tiene que haber un aumento salarial que sea superior a la inflación de este año, en reconocimiento que nos lo deben y se discute en otros sectores pero parece que en salud no es prioridad», cerró el representante de los trabajadores.