Paritaria de APM: “Se logró un aumento del 21%, que es importante pero no alcanza”

Darío De María confirmó que denunció a Meiners por dar código de descuento a empleados municipales de manera ilegal y que denunciará a todos los jefes comunales que lo sostengan en su jurisdicción. La paritaria local se acordó con 14 comunas de Las Colonias y la ausencia de la intendenta de Esperanza.

El secretario General de la Asociación del Personal Municipal (APM), Darío De María, brindó detalles del acuerdo paritario de la mesa local para los trabajadores municipales.

En diálogo con la CSC Radio, De María mencionó que “el pasado lunes se terminó arreglando un aumento del 21% llegando al 119% que marca la inflación, con lo cual es más que importante pero no alcanza porque la inflación es tan galopante que no termina alcanzando nunca”.

No obstante ello, apuntó que “se acordó un nuevo encuentro para el día 14 donde se sumará más gente y esperamos que se sume también el intendente nuevo a la paritaria” y adelantó que “se seguirá trabajando por nuestros compañeros para que puedan comer”.

Explicó que “ese 21% de aumento tiene que ver con aumentos en relación al mes de febrero-marzo pero correspondiente al mes de noviembre” y destacó que esto deja a los sueldos acordados por APM por encima de los salarios de Festram: “Hay una diferencia importante, los sueldos de Festram están mucho más abajo”.

En tal sentido, recordó que “el único sindicato del Departamento Las Colonias es el APM” y detalló que “esta semana participaron de la mesa paritaria 14 comunas como Franck, Grutly, San Agustín y otras, que van a empezar a pagar ese 21% más en noviembre”.

Asimismo, advirtió que “si hay localidades, ya sea municipios o comunas, que generan un código de descuento para otro sindicato que no sea el APM están haciendo malversación de fondos, y tendrán que verlo con la justicia. El intendente que esté dando códigos de descuento que no correspondan habrá que llevarlos a la Justicia, no queda otra. Como sucedió en Esperanza donde la intendenta le está dando código de descuento a SEOM, por eso tiene una denuncia penal por malversación de fondos”.

También el dirigente gremial confirmó que presentará nuevas denuncias a los nuevos jefes comunales que sostengan esas medidas ilegales y que perjudican a los empleados municipales.