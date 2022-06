Paris San Ferné a un paso de ser campeón en La City

Con 5 encuentros se disputó la décima fecha del torneo «Night» en La City, en la categoría «D». La última se jugará el jueves 2 de junio desde las 20 horas.

En el Complejo La City, ya se conocieron los campeones del torneo Night en la categoría «A», Sanitarios Fachini, en la «B» Paprika y en la «C» Expreso Carena y sólo resta saber quien será el campeón de la «D», es por eso que este martes se jugó la décima fecha, donde el puntero Paris San Ferné arrancó perdiendo con Ferro con un gol de «chino» Escalante pero rápidamente el Paris encontró el empate tras una mala salida del fondo de Ferro y Fran Fernández marcó el 1 a 1. Luego aumentó Ivo Benvgnu y puso cifras definitivas Valentino Borellio. Párrafo aparte para la actuación del «golero» de Paris Fede Bobio que tapó todo y fue la gran figura de la noche.

Además el escolta May Day le metió 11 a La Manucho y le pelea el título hasta la última jornada que se juega el día jueves, ambos partidos se disputarán a las 20 horas.

Todos los resultados:

FERRO FC 1 – PARIS SAN FERNÉ 3

ROUND UP 3 – LOCURA 22 2

LA MANUCHO 1 – MAY DAY 11

LA BOTONETA 5 – LEO ABERTURAS 2

TALLER INTEGRAL 3 – MERO STYLE 0

Este jueves 2 de junio se juega la última fecha

CANCHA 1

ROUND UP VS MAY DAY 20 HS

LA BOTONETA VS MERO STYLE 21 HS

EMPALME FC VS LOCURA 22 22 HS

CANCHA 2

LA MANUCHO VS PARIS SAN FERNÉ 20 HS

FERRO FC VS LEO ABERTURAS 21 HS