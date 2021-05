Paravano tras la protesta: “A la intendenta la asesoran mal o vive en otra ciudad”

El propietario de una empresa de luces y sonido para fiestas, Pablo Paravano, lamentó los dichos de la intendenta Ana Meiners quien minimizó la protesta que efectuaron el pasado domingo los comerciantes ligados a la organización de eventos de la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Paravano recordó que “la situación es bastante critica de todo el sector de eventos, gastronomía, decoración, ambientaciones, seguridad privad para fiestas porque se recibió muy poco, a cuentas y a muy pocas empresas se les dio un beneficio de algún tipo de subsidios y por eso también el reclamo que hicimos notar este fin de semana para que llegue a oídos de la dirigencia política de la ciudad y provincial”.

“Queremos hacerles llegar la preocupación y la pregunta de por qué no se nos escucha, no se nos llama, no nos preguntan y cortan toda la actividad sin consultarnos cómo estamos”, reforzó.

Al respecto, lamentó: “Prácticamente todos hemos tenido que reinventarnos de alguna manera pero hay muchos que han quedado en el camino porque no pudieron salir adelante, han tenido que vender su empresa, sus elementos de trabajo y se están descapitalizando día a día en todos los rubros relacionados a eventos. Y esto no es solamente acá sino en toda la provincia y el país”.

Consultado por las declaraciones de la intendenta Ana Meiners en una radio de la capital provincial donde sostuvo que los manifestantes “instalaron una pantalla gigante para ver el partido del superclásico y hubo que dispersarlos”, Paravano admitió: “Nos enojó a todos los que participamos en la manifestación que fue un reclamo genuino y donde no hubo ningún tipo de peligro porque no éramos muchos y nos adaptamos al protocolo, con barbijos, tomando mucha distancia. No hubo partido ni pantalla de led, e incluso nos fuimos antes de que termine el partido”.

“Lo que ha dicho la intendenta no sé si la asesoran mal o vive en otra ciudad. Y no fue únicamente en LT9 porque esta mañana nos enteramos que ayer por la tarde también salió el secretario de Haciende en LT 10 afirmando lo mismo. En vez de perder tiempo en decir cosas que no son, por qué no nos llaman. Se ve que ni siquiera fueron a la plaza a ver lo que estaba pasando”, criticó.

“Otra cosa que nos enteramos –que es un baldazo de agua fría y una tomada de fría- es que el mismo domingo a la tarde a un funcionario público del área de Cultura de la Municipalidad que está muy al tanto de lo que podemos y no podemos hacer, lo autorizaron a hacer un evento”, apuntó. “Me encantaría que me expliquen por qué nosotros no podemos hacer un evento y este funcionario puede hacer un casamiento. Es ilógico”, planteó.

En el mismo sentido, reveló que “semanas anteriores recibimos llamadas desde la provincia prometiendo subsidios para ciertas personas porque no había mucha plata para todos, entonces dijeron que no levantemos mucho la perdiz, que era para uno o dos, como diciendo les damos a algunos para que se callen la boca; y eso cayó peor en la gente porque queremos que sea para todos”.

Aclaró asimismo que “lo que queremos es trabajar, y se entiende que no estamos pidiendo que se abran las fiestas, que nos juntemos, porque sabemos que la pandemia hoy nos está pegando y en eso tenemos respeto, pero ya que no nos dejan trabajar por razones lógicas, que nos pregunten qué necesitamos para poder ayudarnos; pero no hay nada de eso”.

Consultado por los pasos a seguir, Paravano sostuvo que «estamos a la espera de que alguien se comunique y en caso de que eso no suceda la idea es continuar con el reclamo» y adelantó que «se está armando una carta para presentar pero ya se presentaron otros pedidos y nunca pasó nada». «Si nadie se comunica y no hay una ayuda como tiene que ser, el reclamo sigue», sentenció.