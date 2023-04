Paracao venció a Almagro con mejor cierre en Paraná

Este viernes en Paraná, otra vez Almagro no pudo cortar la racha de derrotas de visitante, cuando se le presentó un juego favorable sobe Paracao. Con mejor cierre los locales vencieron por 64-61. Rodrigo Riquelme fue el goleador del equipo con 21 puntos. El domingo jugarán el femenino de locales y las formativas en Banco.

Este viernes, en la puesta en marcha de la 15° Fecha de la liga Federal nuevamente Almagro jugó bien pero no lo suficiente para tener un buen cierre de juego, y otra vez perdió en Paraná, con Paracao, por 64-61, en un duelo muy importante, avanzando en la etapa de las revanchas de la Zona Litoral. Las “águilas” quisieron tomarse real revancha del partido disputado en nuestro medio, lo venían haciendo bien, estando al frente del marcador pero en juegos parejos, no pudieron sostener la supremacía en el tramo decisivo, y terminaron cediendo. Se sabe que está cerca de ese necesario triunfo, pero no pudo llegar en esta ocasión en la capital entrerriana.

Sin Matías Felcaro, en plena recuperación de su lesión, y sin Federico Pfeiffer, al permanecer en la plantilla Facundo Viola, por la rotación de jugadores mayores en la plantilla, a la que se está optando en este tramo de la competencia, Almagro tuvo un buen papel de visitante.

El local sorprende en el inicio metiendo un parcial de 9-0, con Krapp (7) intratable en 3’. De a poco la visita se fue metiendo en partido, equilibrando las acciones. Limando esa diferencia, lo supo dar vuelta al marcador, y con Strack (6) y un triple de Riquelme (7) pasó al frente por primera vez (14-12) restando 3’. “Memo” Rodríguez (7) cerró un buen cuarto para darle el triunfo a los paranaenses en el parcial inicial por 23-19. Otra vez el anfitrión tiene un buen comienzo de cuarto y en 4’ saca una buena luz (31-23), gracias a Sabattini y el triple sorpresivo de Caminos. Strack (8) tomó la lanza del equipo de Esperanza, y con los momentos de los juveniles Parola y Durigón en cancha, termina quedándose con el cuarto, por 16-12. Y de esa manera se cierra un 1er. Tiempo cambiante, en paridad en 35.

En un reinicio parejo, Barlasina (4) se hace fuerte en zona de la pintura. El dueño de casa pierde efectividad, porque los esperancinos mejoraron su trabajo defensivo, con mejor control. Con un buen desempeño de Riquelme (6), más aportes de Viola y Depetris, la visita termina mejor el cuarto para ganarlo 17-13. Y de esa manera pasa al último descanso de la noche arriba, 52-48. Paracao reacciona en el cuarto decisivo. Llevado por Krapp (4) que aparece en su plenitud mas Bross (4) al que no se lo había notado, el local lo da vuelta. Pasa al frente (58-57) restando 4’. Con todo muy parejo y con un goleo chato, el juego se iba a resolver a favor del más lúcido. Con un libre, Viola pone adelante a la visita (61-60) con algo menos de 2’. Restando 1’ Krapp anota un doble y pasa al frente. Después el local falla en libres, Collomb marra un lanzamiento y sería Bross que con dos libres a falta de 27 segundos sentencia la victoria. Es que en la última acción Riquelme no puede encestar de “3” y Bross se apoderó del rebote para festejar el éxito, apretado, 64-61. Almagro masculló otra vez bronca y sin tener una noche iluminada en el cierre, termina perdiendo.

En lo individual, Rodrigo Riquelme anotó 21 puntos, con 6/6 en libres, tomó 4 rebotes y tuvo 1 recupero. Leonardo Strack convirtió 16 puntos (4/4 en libres), fue el mayor rebotero del equipo, con 9, sumó 2 asistencias y 2 recuperos.

Fueron jueces en Paraná: Valentín Soldano y Valeria Sartori.

PARACAO (64): Juan Krapp 21; Julián Salaberry 3; Gonzalo Sabatini 10; Román Rodríguez 14; Leandro Chorvat 1 (FI); Nicolás Bros 6; Enzo Borgogno 0; Bautista Brandolín 0; Agustín Caminos 3; Matías Santana 6. DT: Alejandro Zilli.

ALMAGRO (61): Diego Collomb 2; Leonardo Strack 16; Facundo Viola 7; Rodrigo Riquelme 21; Martín Barlasina 8 (FI); Enzo Durigón 3; Valentín Depetris 2; Franco Parola 2. DT: Leandro Spiés.

Parciales: 23-19, 12-16 (35-35), 13-17 (48-52) y 16-9 (FINAL 64-61).

Este fin de semana continuará la disputa de la 15° Fecha, con los juegos a cumplirse en Rosario: sábado, CAVOA – Provincial y el domingo, El Tala – Sionista.

NUEVA VICTORIA EN EL 3X3

Los chicos de Almagro que vienen cumpliendo un extraordinario desempeño en el certamen del 3×3 que se lleva a cabo en los entretiempos de cada juego, sumaron un nuevo triunfo en Paraná. Le ganaron a Paracao por 18-17, para seguir en la punta de la competencia tan particular.

FORMATIVAS Y FEMENINO EL DOMINGO

Dado que el fin de semana se llevará a cabo una importante Clínica de Básquetbol en el ámbito de la ASB, la programación de Formativas y Femenino, se trasladó para el día domingo.

En materia de Formativas, los chicos de Almagro visitarán a Banco “A”, desde las 9,30, en U14, U16 y U18. Para el lunes quedó reprogramado el juego de U14 en Desarrollo, de Almagro “B”, con Alumni “B”, en Laguna Paiva.

En lo que se refiere al certamen femenino, las chicas de Almagro serán locales el domingo de Sanjustino. Jugarán a partir de las 10, en U14 y luego en U16.