Para Rezzoagli “la demora del Plan de Accesibilidad obedece a una cuestión electoral”

El secretario de Hacienda de Esperanza, Luciano Rezzoagli, criticó la falta de voluntad del Concejo Municipal para aprobar el Plan de Accesibilidad y dijo que eso se debe a que “este cuerpo de concejales pretende ser Ejecutivo en las próximas elecciones y no quiere asumir el Plan de Accesibilidad”.

En diálogo con la CSC Radio, mencionó su “respeto personal con todos los integrantes del Concejo y también un respeto institucional porque el principio de legalidad requiere de ordenanzas claras que marquen el rumbo al Ejecutivo para manejarse dentro de unos parámetros y controles que hacen a la democracia participativa”.

No obstante ello, apuntó que “también hay que decir cuando se desvían estas cuestiones por intereses partidistas o electoralistas; realmente la demora que tiene el Plan de Accesibilidad obedece a una cuestión meramente electoral y a que parte de este cuerpo de concejales pretende ser Ejecutivo en las próximas elecciones y no quiere asumir el Plan de Accesibilidad porque atrás tienen un grupo de trabajo o un grupo de gente que no apoya el Plan de Accesibilidad”.

Lamentó que “no lo van a aprobar de esta manera” y cuestionó: “Si no lo querían aprobar de esta manera, para qué perdimos tanto tiempo, para qué nos pidieron un proyecto en agosto del año pasado, que tardo muchísimo tiempo en hacerse, en analizar los sistemas constructivos, en analizar los costos, los barrios, los entubados, los desagües, y demás cuestiones”.

“Ahora están viendo si lo parcializamos por barrios, si lo tercerizamos y dejamos afuera a 30 familias que ya tenemos contratadas y que ya se capacitaron para continuar este Plan con el anterior”, se quejó el funcionario, y pidió: “Al Ejecutivo critíquenlo o alábenlo por las demoras, por los aciertos y por los errores en la implementación pero para eso hay que aprobarlo, para eso tiene que asumir la función propia de concejales en algo que es un clamor popular, una necesidad popular”.

En este marco, criticó que “la parcialización lo único que hace es incrementar los costos, hacer selectivo el Plan para pocos, para los más avanzados y para los que ya tienen la mayor cantidad de servicios, y relegar cada vez más las desigualdades sociales y geográficas que existen en la ciudad. Ahí se ve realmente lo que hay detrás de cada discurso, y de lo que pretende cada uno para el futuro de la ciudad: un plan inclusivo, general, donde se trabaje una idea política de desarrollo de la ciudad”.

“El Plan es claro, los sistemas constructivos son claros, las cuotas están, se sabe cómo se van a incrementar las cuotas, les contestamos todo lo que requirieron los concejales, y sin embargo siguen diciendo que así no; con lo cual nos han hecho perder ocho o nueve meses de tiempo”, acusó.

Puntualizó que “Andrea Martínez con un voto particular acompaña la aprobación del Plan de Accesibilidad; Sebastián Ranaletta y Víctor Elena también están trabajando fuertemente para su aprobación pero los que siguen dando vueltas son Cristian Cammisi, Rodrigo Müller, Guillermo Bonvín y Mariano Puig que dirán, pensarán o comunicarán distintas excusas o motivos pero la realidad es que están visualizándose en el Ejecutivo dentro de dos años y nos les gusta ni pretenden un Plan de Accesibilidad, no lo van a desarrollar ni lo quieren llevar adelante en caso de ser Ejecutivo, y de este modo votar esto sería ir contra lo que pretenden para el desarrollo de la ciudad”.

En relación con las obras de desagüe en Avenida Hohenfels, mencionó que “hay que romper la avenida para hacer esa obra de infraestructura que no se hizo en su momento” y sostuvo que “para eso se está trabajando en el proyecto, se están gestionando recursos genuinos que no deben que aportar los vecinos porque legítimamente no les corresponde pagar esa obra”.

“Es una cantidad infernal de dinero que en su momento quedó muy lindo, asfaltado y todo pero no se hicieron los desagües y eso está perjudicando muchísimo. En el Plan de Accesibilidad lo que es la zona 9, 10 y parte de la 11 no deberían pagar, quizás se pueda suspender el pago hasta conseguir los recursos genuinos para hacer ese desagüe. Pero la excusa de no hacer el Plan porque habrá que romper después no tiene sentido porque la obra es en la vereda. Tercerizar tampoco tiene sentido porque una empresa llave en mano implica hoy desfinanciar el municipio de Rentas Generales”, explicitó.

Como resumen, definió que “todo está muy politizado y el vecino debe entender que lamentablemente en esto no está en los concejales la necesidad de salvaguardar los intereses barriales”.