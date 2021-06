Para reclamar presencialidad, Padres Organizados convocan a otra Clase Abierta

Será este lunes 21 de Junio desde las 16 en Plaza San Martín con actividades relacionadas con el Día de la Bandera.

El integrante de Padres Organizados, Joaquín Mutti, invitó a participar de una nueva convocatoria en Plaza San Martín para reclamar por el regreso a las clases presenciales. Será el lunes 21 de junio desde las 16.

Explicitó que “hay actividades preparadas, se charlará sobre lo que pasó el 20 de junio, se tratará de que los niños vayan caracterizados de la época teniendo en cuenta que no podrán tener ese acto que todos los años tienen en la escuela, para que por lo menos lo tengan en escuela abierta el lunes en la plaza”. “Invitamos a docentes y padres como el domingo pasado y a quien quiera ir a disfrutar un lindo momento, se entonará el Himno con la música de Emi Billoud. Será a las 16 por evitar el frío y poder disfrutar el día”, convocó.

En ese marco, explicó que “el objetivo del reclamo es volver a la presencialidad” y reveló que mantuvieron “una reunión en la Municipalidad con Ana Meiners, Alfonso Gómez, Adriana Robledo y el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad donde se presentó esta carta que formula tres puntos: la vuelta a la presencialidad, haciendo énfasis en que los casos no se dan en la escuela y que los niños necesitan estar en el aula; pidiendo una política clara acerca de las estadísticas que se manejan sobre los contagios dentro de la escuela y las burbujas aisladas; y un plan concreto para la reinserción de todos aquellos niños que durante 2020 quedaron fuera del ámbito educativo sea por no tener acceso a la virtualidad, por falta de as herramientas, o porque decidieron como adolescentes salir a trabajar que volver a la escuela”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PADRES ORGANIZADOS ESPERANZA (@padresorganizadosesperanza)

Consultado en Play Televisión sobre la conclusión del encuentro, Mutti dijo que “la reunión fue muy positiva, las autoridades concuerdan con el planteo de la presencialidad porque entienden el valor social, emocional y psicológico que tiene para los chicos, y quieren que vuelva la presencialidad y por eso nos van a acompañar elevando el pedido formal a la provincia y el Ministerio de Educación, acompañado de la carta de Padres Organizados que estará firmada por concejales e integrantes de la comunidad médica que se han sumado y la comunidad educativa”.

“Entre todos en conjunto elaboraremos la carta, la presentaremos el viernes al municipio y la elevarían junto a una nota formal para pedir el regreso de la presencialidad”, adelantó.