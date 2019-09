Para el fiscal, el ex jefe de la Federal baleado «sabe más de lo que cuenta»

El fiscal Matías Edery aseguró que el exjefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, Mariano Valdés, “sabe más de lo que cuenta”, afirmó que “su relato no se ajusta a la realidad que surge de los peritajes” y ratificó que, cuando se pone tanto empeño en que no se conozcan los hechos, “deja claro que hay alguna situación que está tratando de encubrir”.

Valdés, y su segundo, Higinio Bellagio, fueron imputados ayer por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado, sustracción de material probatorio, falsedad ideológica y falso testimonio y se les dispuso una prórroga de la prisión preventiva por 90 días.

Fue en el marco de la causa que se sigue por el tiroteo del pasado 9 de septiembre cuando Valdés viajaba por la autopista a Buenos Aires junto a la suboficial Rosana González y, según su testimonio, se detuvo a altura de Villa Constitución y fue baleado por encapuchados que se bajaron de una camioneta 4 × 4. Producto de la balacera fue herido en el brazo y en la ingle.

Edery confirmó que se pudieron acreditar “anomalías” en la actuación de los dos imputados en la causa que se sigue por la balacera y detalló: “Hay inconsistencias en algunos llamados, entre ellos se comunicaron por teléfono varias veces antes de que Valdés llegue a la estación de servicio herido, pero nunca llaman al 911”.

“Entonces se entiende que de lo que se trataban esas charlas no era el estado de salud del comisario Valdés”, advirtió el fiscal hoy en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, y añadió: “También se pudo establecer que desapareció un bolso de la escena del delito y eso, tomar un elemento en esa situación, no puede pasar”.

“Son dos miembros de una fuerza de seguridad con mucha experiencia y saben que no se puede sacar ningún elemento de una escena donde se cometió un delito”, insistió Edery, y enfatizó: “Además, el relato que hace Valdés de los hechos no tiene nada que ver con las pruebas científicas que se fueron recolectando”.

“Valdés siempre sostuvo que fue un robo al voleo y eso es lo que a nosotros no nos cierra a partir de un montón de evidencia que ha sido colectada”, afirmó el fiscal, y agregó: “La persona que lo acompañaba, la suboficial Rosana González, manifiesta que el comisario Valdés se baja y conversa con otras personas que iba en otro vehículo”.

“Esto nos hace suponer que conocía a esas personas, porque nadie para en la ruta y se pone a hablar con gente en una noche cerrada. Esa conversación se transforma en una discusión y termina a los tiros, eso lo tenemos acreditado no solo por la declaración de González sino por lo que nos dicen las pruebas balísticas y de trayectoria de los disparos”, explicó.

El fiscal dijo que hay interrogantes que aún no fueron respondidos, el más saliente surge del video registrado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio en Ramallo donde paró Valdés. “Se puede ver cómo va a un lugar donde no hay nada, está un minuto veinte y luego sale de ese mismo lugar una camioneta igual a la que le describe que lo atacó”, indicó.

“Si en el bolso había o no algo ilegal no lo vamos a saber nunca”, se lamentó Edery, y señaló: “Lo que sí existía era una gran necesidad y una gran preocupación de que ese bolso no estuviera en el auto y no llegara a manos de la Justicia y ahí se abre un abanico de posibilidades sobre las que uno puede suponer lo que quiera”.

En ese sentido, Edery aclaró que hay peritajes que pueden permitir determinar qué había dentro del bolso. “Hay estudios que detectan partículas, perros rastreadores que detectan si había algún material prohibido ya sea pólvora o estupefacientes, esas comprobaciones se van a hacer, pero el resultado es incierto, porque ninguna es ciento por ciento segura”, expresó.

“Lo que sí es seguro es que Valdés sabe más de lo que cuenta”, ratificó Edery, confiado en que van a poder conocer qué pasó esa noche, y concluyó: “Sabe quiénes eran las personas con las que se encontró y al hacer una declaración que para nosotros no se ajusta a la realidad deja claro que hay alguna situación que está tratando de encubrir”.

(En la fotografía, el ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdes, junto a su segundo, Higino Bellagio, mediados por su abogado, durante la audiencia imputativa)

Fuente y foto: diario Uno de Santa Fe