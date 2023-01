Para Berrón, la ayuda por la sequía “es como echar una gota de agua en el desierto”

El presidente de la Asociación Unión Tamberos de Santa Fe, Carlón Berrón, habló de la situación que vive el sector y los anuncios de asistencia de parte de los gobiernos nacional y provincial.

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Berrón consideró que “las cifras de las que se habla como ayuda, que son 1.300 millones de pesos, en definitiva es como echar una gota de agua en el desierto porque el daño es muy grande y no se arregla con un poquitito de plata”. “Lo que también llama la atención es la demora de los gobiernos en atender la situación de crisis en la que se encuentra el sector. Pareciera que no estuvieran informados de la magnitud de esta crisis que, como dicen las estadísticas, es histórica porque hace unos 60 años que no pasaba una cosa así en Argentina”, lamentó.

En ese marco, advirtió que “la gente, los productos y todos tenemos que tomar conciencia no del desastre actual sino de lo que se viene porque puede llover pero la lluvia no es pasto, entonces hay que ver qué va a pasar en el invierno, hay que estar atentos y vigilantes y tomar las precauciones que eventualmente se puedan tomar que tampoco son muchas: hacer reservas para la lechería o para la ganadería de cría o de recría pero el heno o el grano no va a estar”.

Como ejemplos, mencionó: “En la cooperativa AUT vemos la necesidad de comida en el incremento de producción de balanceados; estamos en los récords históricos de producción pero eso es consecuencia de la crisis porque el productor está desesperado y tiene que alimentar a las vacas todos los días. A su vez la dificultad es conseguir materia prima porque el maíz, que es la base esencial del alimento balanceado, escasea y hay quienes ya hablan de importar maíz; del mismo modo es difícil conseguir los micronutrientes para los balanceados que son todos importados y con las dificultades del país para importar empiezan a escasear”.

Ante este contexto, comentó que “desde la cooperativa estamos apoyando a nuestros productores, fundamentalmente con la provisión de alimentos que es la clave para el productor tamberos, y a su vez frente a la crisis si hace falta alguna ayuda económica, en la medida en que la cooperativa disponga la hace. A su vez, también hacemos una amplia difusión de todas las ayudas o planes de financiamiento de la provincia a través del Banco de Santa Fe y demás”.