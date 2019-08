Para ayudar a municipios y comunas, Santa Fe le reclama a Nación $5.800 millones

Funcionarios provinciales se reunieron con senadores para analizar la crítica situación financiera que atraviesan algunas municipios y comunas. Evalúan permitir que la mitad del fondo de obras menores se utilice para gastos corrientes.

Los ministros de Gobierno, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, se reunieron este miércoles con senadores provinciales en Casa Gris. El encuentro fue con la intención de buscar herramientas para paliar la crítica situación económica de casi 30 localidades (entre municipios y comunas), 15 de las cuales ya están advirtiendo que se ven impedidas de pagar sueldos a sus empleados.

En ese marco, se plantearon dos tipos de asistencias. Una está vinculada con la posibilidad de que las administraciones locales puedan destinar el 50 por ciento del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes. La otra está relacionada a un reclamo del gobierno provincial a la Nación para que abone una deuda de 5.800 millones de pesos en compensación por el déficit de la Caja de Jubilaciones, recursos que podrían estar destinados a reforzar las administraciones más afectadas.

Al finalizar el encuentro, el Ministro de Gobierno advirtió que «las posibilidades que tiene la provincia de ir en salvataje de los municipios y comunas -que están teniendo problemas- son muy limitadas» y que por eso están «buscando alternativas de solución».

En relación a la deuda que Nación tiene con la provincia, destacó: «La fuerte necesidad que tenemos es que la Nación cumpla con el atraso que hoy tiene con el pago por el déficit de la Caja de Jubilaciones. Esta es una ley nacional que obliga a la Nación a mandar automáticamente estos fondos. Con otras provincias lo ha hecho, no lo ha hecho con la provincia de Santa Fe. Allí hay más de 5 mil millones de pesos que nos están faltando, con lo cual podríamos ayudar a muchos de los municipios y comunas que hoy están atravesando estas dificultades».

El funcionario provincial aclaró que «hay provincias, como la de Córdoba, con montos similares y que lo han cobrado en tiempo y forma. Es absolutamente arbitrario e inexplicable que la Nación no haya cumplido con la provincia de Santa Fe. Entendemos que si se están buscando remedios para paliar la grave situación económica, nosotros creemos que cumplir con algunas obligaciones, en este caso con una provincia como Santa Fe, que en términos generales tiene sus cuentas ordenadas pero que también sufre las consecuencias de la crisis, ayudaría muchísimo a que los municipios y comunas puedan cumplir con sus obligaciones».

En esa línea, Farías añadió que los problemas financieros no pasan solo «por el pago de sueldos, sino también por cumplir con proveedores, no detener la obra pública, no detener la actividad económica que depende también de la actividad del Estado».

Felipe Michlig, senador por el departamento San Cristóbal precisó que el monto de la deuda asciende a los 5.800 millones de pesos. «Nosotros vamos a hacer un reclamo, todas las fuerzas políticas, para que estos fondos lleguen», afirmó.

«Todos los senadores que estamos aquí, en coincidencia con el Poder Ejecutivo, reconocemos que la situación se ha agravado para todos los argentinos pero también para los municipios y comunas y para la provincia, después del domingo. Hay muchísimas más complicaciones de las que teníamos», describió el legislador.

Por otro lado, señaló que día a día se «se va incrementando» el número de localidades que empiezan a tener problemas. «Hay una caída de la actividad económica, menor coparticipación, menores recursos propios que se perciben», añadió. En esa línea, recordó los esfuerzos que implica para las administraciones «cumplir con la cláusula gatillo».

Sobre la cantidad de pueblos y ciudades en serias dificultades, el ministro de Gobierno Pablo Farías apuntó: «Los senadores hablaban y daban cuenta de casi 30 localidades. Nosotros tenemos hoy un listado de alrededor de 15 localidades que están en una situación muy acuciante. Estamos hablando de que no pueden pagar sueldos o no han podido pagar los sueldos del mes de julio o que están debiendo aguinaldo; además de un atraso con el pago de proveedores».

Sobre la posibilidad de que la mitad del fondo de obras menores que reciben municipios y comunal pueda ser destinado a gastos corrientes, el ministro consideró que es una posibilidad, aunque indicó que reduciría “la actividad de la obra pública y esto también genera problemas. Hay muchos trabajadores que dependen de que se mantenga la obra pública. Con lo cual es una solución a medias, pero sí eso se está viendo en el marco del Senado”.

En relación a la alternativa de utilizar no el 50 por ciento, sino el 100 por ciento para gastos corrientes, Armando Traferri (senador por San Lorenzo) dijo tras el cónclave: “Está en discusión. Estamos buscando las alternativas posibles para que los municipios hagan las correcciones en algunos casos y en otros acompañarlos para que puedan cumplir con sus obligaciones”.

Sobre la misma cuestión, Michlig consideró: “Tampoco queremos distorsionar el fondo de obras menores que en excepcionalidad lo venimos haciendo todos los años. Ni hablar, con en esta complejidad económica. Queremos respetar ese fondo que ha dado tantas respuestas en equipamiento, en obra de infraestructura. Estamos evaluando el porcentaje definitivo. Hoy, la mayor coincidencia es de hasta el 50 por ciento para gastos corrientes”.