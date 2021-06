Para Amsafé “no hay fundamentos pedagógicos” para adelantar el receso invernal

El gremio pidió evitar «decisiones unilaterales» y discutir los temas en paritarias. El sindicato advierte que las vacaciones de invierno tienen dos fundamentos: uno pedagógico y otro sanitario.

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, señaló este lunes que el gobierno buscará “robustecer” el cursado de clases durante el segundo semestre del año y reconoció que “evalúan todas las opciones”, entre ellas sumar cargas horarias los sábados y feriados. En cuanto a la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, la funcionaria precisó que “las alternativas en una dinámica tan grande como impone la pandemia, siempre se están analizando» pero que «al día de hoy no tenemos previsto el adelantamiento del receso invernal”.

Desde Amsafe La Capital salieron a responder esos posibles escenarios. Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafé La Capital, advirtió que “en ningún momento se ha discutido, ni hubo una reunión paritaria para poder discutir estas cuestiones”.

El referente gremial sostuvo que «es indispensable que las decisiones en materia educativa no sean decisiones unilaterales. En materia educativa hay una paritaria y las discusiones tienen que pasar por el ámbito paritario».

Sobre la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, Alonso destacó «que el receso escolar tiene dos fundamentos: uno fundamento pedagógico y otro sanitario». Y profundizó: «El pedagógico es la necesidad realizar un corte en algún momento para que los alumnos puedan despejarse y luego retomar, después de dos semanas, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también tiene un fundamento sanitario porque julio es un mes donde las temperaturas son bajas y se evita la circulación de personas por el contagio de todas las enfermedades respiratorias».

En ese sentido, el titular de Amsafé La Capital afirmó que «no hay fundamentos pedagógicos todavía para adelantar el receso escolar y en segundo lugar, si bien habrá que discutirlo sanitariamente, nosotros entendemos que por el momento hay que cumplir con el calendario escolar que establece que entre el 12 y el 24 de julio se deben llevar adelante el receso escolar».

Con relación al regreso de clases presenciales en algunas localidades del departamento La Capital (no en la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé) el sindicalista informó que «cinco localidades han vuelto a una semipresencialidad; estamos hablando de Arroyo Aguiar, Cabal, Campo Andino, Candioti y Emilia. Son cinco establecimientos educativos que no alcanza al dos por ciento de las escuelas del departamento La Capital. Por lo tanto, mayoritariamente en nuestro departamentos continuamos dictando clases pero no de manera presencial, sino a través de la distancia».

En declaraciones a LT 10, añadió: «Se ratificó lo que nosotros entendemos que era central, que es poner el eje en los sanitario; la gran mayoría de los departamentos de La Capital todavía están en una situación de alerta sanitaria». Y volvió a defender la suspensión de clases presenciales: «Nosotros entendemos que era fundamental mantener la suspensión de la presencialidad con el objetivo de poder disminuir la circulación de personas, con el objetivo de que haya menos contagios, para que el sistema sanitario pueda soportar y atender todas las necesidades que tenemos los ciudadanos santafesinos».