Para Amsafe “no hay condiciones” para la presencialidad en las escuelas

El gremio que nuclea a los docentes estatales de la provincia advirtió que no están dadas las condiciones epidemiológicas ni estructurales para la vuelta a las clases presenciales.

El gremio de Amsafe, que nuclea a los maestros estatales de la provincia de Santa Fe, se manifestó en contra de la vuelta a clases de forma presencial luego de que la ministra del área reconociera que podrían volver las jornadas reducidas en las «ciudades importantes».

Este martes, Adriana Cantero dejó abierta la posibilidad de un regreso de las clases en los lugares más poblados pero con jornadas reducidas.

La funcionaria afirmó que durante la primera quincena de diciembre se realizará una prueba de lo que podría ser el regreso a las clases presenciales. Los estudiantes asistirán a las escuelas en pequeños grupos de no más de ocho. El objetivo es retomar el contacto con los docentes y recibir los cuadernillos para el verano.

Al respecto, Amsafe emitió un duro comunicado en el que advierte que, en Santa Fe, las condiciones no están dadas para el retorno de la presencialidad en las escuelas. “Desde Amsafe expresamos que hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias, edilicias y de trabajo, no retornaremos a la presencialidad. El derecho a la educación se garantiza comenzado por cuidar la salud y la vida de los/as que enseñan y aprenden. En tal sentido advertimos que hoy resulta de alto riesgo el regreso a las escuelas para el desarrollo de las clases presenciales”, sostiene el texto firmado por la comisión directiva del gremio.

Los docentes aseguran que “en la mayor parte de la provincia sigue habiendo circulación del virus y un alto nivel de contagios. El regreso a la presencialidad debe tener estrecha relación con el descenso de las curvas de contagios del Covid-19, por lo que no se puede apresurar ni planificar hasta que no estén dadas las condiciones sanitarias”.

Sobre los establecimientos escolares, los gremialistas sostienen que “aún están siendo acondicionados, en los casos en que se comenzaron las reparaciones. En otros ni se dio inicio a las obras. Es necesario garantizar la plena vigencia de las condiciones básicas de infraestructura escolar”.

Además, Amsafe no dejó de lado otro tipo de reclamos a la Provincia. “Se deben crear más puestos trabajo de personal que realice las tareas de limpieza e higiene. Es fundamental la creación de cargos y horas cátedra docentes. Es necesario el funcionamiento del ámbito paritario para poder discutir las condiciones de la vuelta a la presencialidad. Las clases se siguieron desarrollando con muchísimo esfuerzo por parte de docentes, alumnos y familias. Nunca dejamos de enseñar”.

Por último, los maestros reiteraron que “hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias, edilicias y de trabajo es imposible volver a la presencialidad en aquellos lugares donde no se puedan garantizar”.