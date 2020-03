Paniagua: Cuarentena y mensaje para la gente a su regreso de los EEUU

Tal como lo dispusieron las autoridades gubernamentales, Paniagua se sometió a la correspondiente cuarentena como norma preventiva. Al respecto comentó: «Tomé las medidas necesarias además de la notificación oficial recibida para no dejar nada librado al azar. Estoy en mi casa sano y disfrutando como puedo este momento pero gracias a Dios sin ningún inconviente. Mientras espero que se cumplan los tiempos me dedico a cumplir con la cuarentena, hacerle caso a las indicaciones de los especialistas y ser responsable. Es un momento especial, único, que necesita de todos», comentó el boxeador.

