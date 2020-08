Pandemia: “Si la gente no se cuida, en algún momento el sistema de salud no va a ser suficiente”

En cuanto a la realidad general, refirió que “la situación hasta el momento está controlada; en general la gente pregunta hasta qué punto estamos preparados, y ante eso puedo decir que estamos preparados pero también eso es en función de la colaboración que la gente haga, porque no hay toda la disponibilidad de camas que se necesitarían para controlar a una ciudad. Si la gente colabora, se cuida y evita los contactos, tenemos elementos con qué responder, pero si no se cuidan en algún momento esos elementos y el sistema de salud no van a ser suficientes”.

Indicó que “allí se alojan todos los pacientes que han tenido contacto directo con casos confirmados, sospechosos o quienes son Covid positivo pero no tienen necesidad de internación y requieren estar aislados”. “Ese aislamiento puede ser en su domicilio en caso de ser posible, y para quienes no tienen las condiciones necesarias en su casa se abrieron estos centros de aislamiento, como el Santa Catalina”, explicitó.