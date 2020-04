Pandemia: José Corral y Roy López Molina realizan gestiones por los santafesinos que no pueden regresar al país

Desde que el domingo 20 de marzo se cerraron las fronteras argentinas, miles de argentinos aguardan en diferentes ciudades del mundo para volver al país. Los dirigentes de Juntos por el Cambio lamentaron que la situación no haya sido resuelta por Cancillería ni por las embajadas de Argentina en el mundo. Y también sumaron que son familias que se ven afectadas “por el Impuesto PAIS, porque todos los gastos que tienen afuera -en moneda extranjera- están gravados por este impuesto que estaba pensado originalmente para el turismo, pero que ahora impacta de lleno en esta situación y sobre el que no hubo hasta el momento anuncios de revisión para estos casos”.

