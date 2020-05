Pandemia: “En Esperanza hay más de 35 comercios que ya cerraron”

Lo afirmó el presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, quien reclamó medidas a la provincia para resguardar al sector. Entendió que se perdieron con esos cierres más de un centenar de puestos de trabajo. Reclamó encontrarle una salida para bares, restaurantes y gimnasios en sus diferentes modalidades.

En diálogo con la CSC Radio y EDXD, Baigorria se manifestó “preocupado y tratando de buscar medidas que alivien un poco la situación” y ante los inminentes anuncios presidenciales sobre la cuarentena sostuvo que “por el momento no hay nada que se pueda adelantar con la tranquilidad de estar diciendo algo seguro y veraz”.

No obstante, apuntó que desde la entidad de comerciantes “se está atendiendo a la gente que está en un estado de desesperación y desorientación porque no tienen un panorama de reapertura o reinicio de su actividad y las soluciones no estarían llegando”. “Es muy triste a esta altura, con todo lo que se venía desarrollando, empezando a trabajar para un comercio más dinámico y ágil, y en su lugar tener que hablar de pérdida de puestos de trabajo y de locales que se están cerrando”.

“De todos modos, estamos proponiendo medidas, porque permanentemente los medios capitalinos nos están bombardeando cuando tienen una realidad muy distinta, porque no tiene punto de comparación lo que está pasando en una villa porteña o en el conurbano bonaerense con lo que está pasando en Santa Fe y por eso pedimos que la política provincial reaccione y no se sea un reflejo de lo que pasa en un ámbito muy pequeño pero también muy poblado como es Capital Federal y provincia de Buenos Aires”, reflexionó.

En ese marco, comparó que “en la provincia y en el Departamento Las Colonias estamos en una situación sanitaria excepcional, privilegiada con respecto a otras provincias, y es sumamente entendible y lógico el reclamo de quienes todavía no pudieron abrir sus puertas”. “Creemos que están dadas las condiciones para ir probando una apertura”, sentenció.

Consultado sobre la posibilidad de tomar medidas provinciales que alivien la situación de los santafesinos, estimó que “seguramente al estar todos en una misma sintonía política se baja una línea que se replica en todos los estamentos, de provincia a los municipios y desde Presidencia a las provincias” pero replicó: “Nosotros hemos hecho un trabajo muy prudente y concienzudo”.

En tal sentido, dijo que “hay charlas pendientes con autoridades de Seguridad e Higiene de la provincia para que se avalen los protocolos que presentan los comerciantes” y criticó que “solo para ganar tiempo nos piden armar protocolos cuando luego se va a requerir un solo modelo de protocolo estándar”.

Cierre y desempleo

“Nadie le va a devolver a la gente los meses no trabajados. Es fácil decir que no abran porque es peligroso pero también es peligroso quedarse sin empleo, no poder pagar sus impuestos y estar en sus casas sin saber lo que va a pasar”, planteó.

En este escenario, informó que “sin alarmar ni ser tremendistas, en Esperanza hay más de 35 comercios que ya bajaron sus persianas y no podrán volver a abrir, lo que implica la pérdida de más de 100 puestos de trabajo».

Diego Baigorria entendió que «el mercado laboral de acá en adelante será moribundo», al imaginar un futuro en tiempos de pandemia, recesión y lenta reacción de gobernantes.

“Tratemos de poner un poco de voluntad de todos lados, ajustarse a los protocolos, que en los comercios que ya están abiertos se están cumpliendo y hay conciencia social pero las autoridades deben entender que se necesita empezar a trabajar”, reclamó.

Los que reabrieron

Mencionó al respecto que “quienes ya reabrieron están trabajando al 30% de lo que era la economía anterior a la pandemia, y quienes mejor están trabajando son los rubros de venta de mercadería. Por ejemplo se está vendiendo mucha harina pero las panaderías no venden tanto”.

Por último, advirtió que “restaurantes y gimnasios son quienes peor están, y todas las respuestas de las autoridades son a futuro pero acá se necesitan decisiones políticas. Para muchos ya es tarde y la ayuda que pueda llegar no sirve, entonces lo que pedimos es que tengan conciencia de la situación. Por favor pedimos que respeten las fuentes de trabajo, que no sobran”.