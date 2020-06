Pandemia: el Taller Protegido “Ubajay” y el Hogar “Lilia Stegmayer” recibirán un aporte especial

Sobre la actualidad del taller, sostuvo que “la elaboración de productos alimenticios está permitida pero los chicos no están yendo a trabajar pero como los operarios son personas de grupos de riesgo decidimos no abrir y esperar un poco”. “Los operarios quieren ir a trabajar pero hay que tomar todos los recaudos del caso, presentar un protocolo sobre el cual se está trabajando y ver quienes puedan y deseen comenzar a trabajar”, sentenció.

Por otra parte, planteó que “como asociación, en el caso de AANE, no somos una pyme pero al tener más de 50 empleados terminamos siendo una pyme, y sin embargo no entramos en ninguna de las categorías de ayuda”. “Por eso también pedimos que se vayan cumpliendo algunos puntos de la ley, especialmente para los operarios a fin de que tengan un sueldo digno, que se hagan los aportes correspondientes y puedan llegar a jubilarse como corresponde a cualquier persona”.