Pan dulce y budines, una tradición que se disfruta en la Navidad

Este año que acaba es muy particular desde lo económico para el país y todo repercutió en los costos y si bien uno se ve obligado a achicarlos, para no perder nuestra calidad y respetar las recetas mantenemos los mismos porcentajes de mercadería en la elaboración a la hora de sumar por ejemplo los frutos secos y frutas que van en estos productos. El precio de nueces, almendras, castañas están muy altos pero hacemos el esfuerzo para respetar las cantidades porque así lo exige el cliente quien además en estas fiestas deja un poco de lado y opta por la calidad del producto y eso se ve reflejado en nuestras góndolas. En éstos últimos días vendimos unas 600 unidades de panettones y unos 1000 pan dulces. Estamos en continua búsqueda más allá de la tradición y seguimos de cerca las tendencias y a lo que fue en su momento el pan dulce con chips de chocolates hoy le sumamos el pan dulce con chip de chocolate y masitas Óreo.

Aunque la verdadera historia del pan dulce no se conoce con exactitud, esta delicia navideña comenzó a extenderse notablemente, hasta convertirse en el postre típico de la Navidad y la Esperanza de tantos colonos no es la excepción. Panadería La Alianza en nuestra ciudad tiene 71 años de historia y entre sus paredes levanta una tradición que se disfruta especialmente en tiempos de Fiesta: «Nuestra panadería nació allá por 1948 y fue don Ángel Capeletto quién inició esta aventura que hoy nos tiene como tercera generación en el negocio. Si bien nuestra tradición en el establecimiento es la torta alemana, cuando llegan estas fiestas trabajamos mucho con pan dulces, budines tratando de complacer a nuestros clientes», expresa Capeletto.