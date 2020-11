Padres piden a la escuela un acto de fin de ciclo

Son los padres de los alumnos que egresan de la secundaria que le solicitan a las autoridades escolares que permitan una formalidad para reunir a quienes en marzo ya estarán en otras actividades. Proponen que sean por divisiones y en campos de deportes. El Ministerio de Educación sigue negando esa posibilidad.

Mediante una nota que decidieron hacer pública, los padres de los alumnos de 5to año de la Escuela Normal de Esperanza reclamaron sensibilidad y coherencia a las autoridades educativas. La nota expresa textualmente:

Los padres de egresados ​​de 5to. Año Escuela Normal seguimos pidiendo por el acto de colación. Según tenemos entendido el Ministerio de Educación sigue con su postura de no realizar ningún acto al menos hasta marzo.

Queremos expresar por medio de esta carta pública nuestro sentir.

Ministra de Educación

Adriana Cantero:

Queríamos los padres hacer llegar nuestra inquietud ante la negativa de realizar actos de fin de año a los alumnos que culminan sus ciclos primarios y secundarios.

En realidad entendemos el momento que estamos viviendo, somos conscientes de que es necesario tomar recaudos ante la situación, respetamos desde el primer día de cuarentena el aislamiento y sus sucesivos pasos, fuimos padres contenedores, padres exigentes con nuestros hijos para lograr no enfermarnos y no enfermar.

En este tiempo largo aprendimos a enseñar, junto con profesores que también han realizado una gran tarea, nos amigamos con la tecnología, esperamos, entendimos y la verdad pusimos lo mejor de nosotros… al igual que todos… ni más ni menos.

Sabemos que quizás en el mes de marzo se podría concretar la idea de un acto de colación, para ese entonces muchos de los chicos ya estarán con sus temas universitarios, en el caso de los secundarios, algunos viendo ya de vivir en otras ciudades.

Por eso una vez más pedimos con los protocolos correspondientes se realicen actos de graduación por grupos, cada sección por separado, en campos de portes, lugares abiertos, solo alumnos y padres, con diplomas en una mesa .. sin el abrazo .. sin la entrega directa.

No vamos a nombrar todas las actividades que se encuentran desarrollando y que implican un riesgo muy grande porque esta es una carta de petición y no de queja. Pero nuestros hijos tienen el derecho de despedirse ..de cerrar ese círculo … no el año entrante… este año.

Este año que no tuvo recreos, ni fiestas, beneficio ni despedidas, ni recepciones, ni kioscos a … ni último día … un año lleno de silencio .. donde todo fueron obligaciones.

Atte.

Padres por un acto de fin de ciclo