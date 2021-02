Padres Organizados Santa Fe rechaza la modalidad de clases presenciales del gobierno

Tras los anuncios de la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, sobre la vuelta a clases presenciales alternada, los Padres Organizados preparan un comunicado en rechazo al modelo que comenzaría a funcionar en marzo.

Luego del anuncio de vuelta a clases presenciales en marzo de manera bimodal en toda la provincia, Padres Organizados Santa Fe expresó su rechazo a la medida comunicada por la ministra de Educación, Adriana Cantero, el viernes pasado en un video de Youtube.

Adelina Pizarulli, encargada de la comunicación de Padres Organizados, informó a Aire Digital que rechazan la medida anunciada por el gobierno provincial y que trabajan en un comunicado oficial para dejar planteada su postura. “En primer lugar estamos en contra de la bimodalidad, pedimos que se trate de rever y que haya presencialidad en un 100%”, indicó.

Los padres santafesinos sostienen que hay que “mirar cada caso en particular” ya que hay escuelas en las que se puede volver tranquilamente a la asistencia del 100% de los estudiantes, mientras que en otras se debe implementar otra organización. “Tampoco es lo mismo la secundaria que la primaria y que el jardín. En todo caso, si se presenta algún caso, ahí se implementará alguna medida de aislamiento”, destacó la vocera de la organización.

En relación a la bimodalidad, para los padres “es un problema” no solo organizativo sino en todos los sentidos. “Alguien de la familia se tiene que encargar de los chicos la semana en que no van a clases y además necesitan acompañamiento para realizar las tareas que les van a dejar”, agregó.

Otro de los inconvenientes que señalan tiene que ver con la falta de continuidad para la creación de un hábito en la vida de los estudiantes, algo que durante el 2020 no resultó. “Lo que sucede es que las familias que tienen las condiciones terminan contratando a alguien y las que no pueden, no”, aclaró Pizarulli. “Seguimos alimentando la brecha”, opinó.

Por último, desde Padres Organizados también argumentan que la bimodalidad no contribuye a recuperar ni mejorar la calidad de la educación. “¿Cómo van a hacer para recuperar los contenidos del 2020 y dar los nuevos con esta modalidad?”, cuestionó Pizarulli.

Movilización

El martes Juntos por el Cambio organizó una movilización en todo el país para exigir la vuelta a clases presenciales de manera total. Desde Padres Organizados apoyan el reclamo pero decidieron no asistir a la marcha como agrupación para que no se los asocie con ningún partido político en particular.

“Apoyamos el pedido y para esto vamos a difundir un comunicado también”, señaló Pizarulli.

El anuncio del gobierno provincial

El viernes a la noche, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, lanzó un video a través de redes sociales donde adelantó cuántas horas durará el cursado diario y cómo serán los protocolos de prevención dentro de cada establecimiento.

“Estamos atravesando una pandemia y ha sido un tiempo difícil. La escuela se prepara para recibir a los estudiantes, educadores, asistentes escolares en el espacio escolar y va a ser una escuela distinta, con distanciamiento social y protocolos de cuidado como nos toca vivir hoy”, comienza diciendo Cantero en un video subido a la plataforma Youtube.

En primer lugar, la titular de la cartera educativa señala que en este ciclo lectivo, el cursado va a estar marcado por el distanciamiento social y el trabajo en pequeños grupos, lo que implica que cada curso se dividirá en dos y habrá “alternancia semanal”: una mitad de grupo trabajará en clases una semana mientras el otro trabaja en casa, y la semana siguiente se procederá a la inversa, los primeros en casa y los segundos en las aulas, evitando así las aglomeraciones.

Luego, la funcionaria explica que se dará especial atención a los protocolos de ingreso y egreso de las escuelas: serán sin amontonamientos, con desinfección de manos y pies en la puerta y toma de temperatura, un procedimiento al que de a poco nos fuimos acostumbrando durante el 2020 y ahora resulta imprescindible. Cada escuela contará además con un lugar especial para cualquier alumno que no se sienta bien y necesite aislarse, situación en la que también se hará parte a las autoridades sanitarias, y finalmente dio detalles de cómo será el cursado.

Las jornadas diarias durarán tres horas que estarán divididas en dos tiempos de 90 minutos de clases presenciales. Entre medio de cada período de cursado, los chicos tendrán un recreo largo de media hora donde, mientras ellos interactúan «en burbujas», los adultos procederán a la ventilación y desinfección de los espacios de trabajo. La salida será también sin amontonamiento para regresar cada uno a su hogar.

“Seguimos trabajando por el derecho a la educación, sin pausa, todo el verano, todo el año pasado y el ciclo lectivo que viene, con el empeño de que la pandemia no nos robe ningún alumno del aula y podamos atravesar este tiempo todos juntos, aprendiendo a construir una ciudadanía comprometida con la salud de todos”, concluyó la ministra en el video que fue difundido este viernes por la tarde.