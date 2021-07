Padres movilizados por vacunas pediátricas

Este sábado en la capital provincial y en Rosario padres y familiares de niños y adolescentes con enfermedades de riesgo reclamarán que sus hijos sean vacunados contra el covid.

Integran el movimiento «Vacuna-Me» y aseguran que sus vidas están sin cambios desde el comienzo de la pandemia. «Mi hijo no puede recuperar la presencialidad escolar, no se puede ver con sus amigos y vive encerrado en su dormitorio desde el año pasado» contó Patricia Col en CSC Radio, al explicar que su hijo de 16 años tiene una cardiopatía congénita que lo obliga a multiplicar los cuidados preventivos.

Los padres se organizaron en el grupo «Vacuna-Me» y desde allí piden a las autoridades nacionales que compren las vacunas pfizer, las únicas habilitadas en el mundo con uso pediátrico. Patricia contó que «el cambio de la ley no cambió nada porque el gobierno no compró esas vacunas y si bien van a ir a buscar donaciones de vacunas a Estados Unidos este fin de semana, el cargamento no tiene esas vacunas. Contiene las del laboratorio Moderna que no está aún autorizada para los niños en riesgo».

Este sábado en el Monumento a la Bandera de Rosario y frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe desde las 16 exteriorizarán el reclamo a las autoridades provinciales y nacionales. No sólo piden que se llegue a un acuerdo con ese laboratorio para poder darle alguna protección a sus niños sino que también solicitan una prioridad de vacunación con ese producto y la creación de un Registro en Riesgo a nivel nacional y provincial.

«Nuestros hijos no pueden más» aseguran los padres que convocan a la comunidad a sumarse al pedido a las autoridades nacionales para que sean adquiridas las dosis de las únicas vacunas permitidas para sus niños y adolescentes.