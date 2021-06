Paciente covid denuncia falta de seguimiento y alta telefónica mientras seguía siendo positivo

Ocurrió en Esperanza y lamenta que nunca recibió ningún seguimiento. Ocho días después del alta telefónica se hizo un nuevo hisopado y resultó positivo de covid.

El objetivo de esta persona es mejorar el control de las altas con nuevos hisopados y evitar de este modo nuevos contagios. También advertir la falta de seguimiento telefónico que sufren algunos pacientes que transitan la enfermedad de manera ambulatoria.

Aquí la descripción de esta mujer que compartimos, respetando su deseo de no revelar su identidad:

«Soy una ciudadana de Esperanza, que quiere que esto se divulgue porque, nunca terminaremos con el covid, de la manera que se están manejando con las altas del sistema.

El día 20 de mayo, me hago un hisopado de covid y me da positivo, el día 31, sin seguimiento de ningún medico, pido mi alta y me lo pasan por whatsaap. El día 8 de junio voy de mi médico personal, me pregunta síntomas, le dije que seguía con molestias de garganta, sin gusto y olfato y dolor de espalda.

Me pidió un nuevo hisopado. El test rápido da negativo y pero el análisis de PCR, da positivo. O sea que estuve una semana contagiando a más gente. Llamé al Hospital, lo cual me dijeron, que han tenido otros de estos problemas.

Entiendo que tenemos que juntarnos y pedir un PCR, para tener nuestra alta. Por eso Santa Fe es la provincia con tantos casos. Exijamos cambien protocolo y no hagan abandono de personas y poner en riesgo a miles«.

Aquí su certificado de alta y el nuevo hisopado con resultado positivo: