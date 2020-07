Otro esperancino víctima de “tira piedras” en Circunvalación

“En tantos años de andar en la ruta, es la primera vez que me pasa, y es un mal momento en el que uno no entiende nada por la explosión que hace el impacto” y contó que “al llegar al seguro, encontré la piedra”.

Dentro de lo grave de la situación, agradeció “no haber perdido el control del auto en ningún momento”. “Por suerte no atiné a frenar y esto es algo a recomendar, si el auto funciona no hay que parar bajo ningún punto de vista”, señaló.