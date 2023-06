Otra vez daños por vandalismo en el Club Mitre

Fue este domingo por la madrugada, según estiman los directivos que radicarán denuncia policial en el transcurso de este lunes.

Según relataron a EDXD, entre las 4 y las 6 de la madrugada del domingo un grupo de desconocidos realizaron una serie de roturas en las instalaciones de la platea ubicada sobre los vestuarios del club del sur de la ciudad.

No sólo rompieron plateas plásticas, las retiraron de sus emplazamientos y las lanzaron al campo de juego. Esto produjo el alerta de los voluntarios trabajadores del club que en la mañana del domingo advirtieron las novedades al llegar al campo de juego y encontrar plateas tiradas en el lugar.

«Ya no sabemos más que hacer, hay gente que no entiende que este lugar es para el desarrollo personal de los jóvenes, que es un lugar para crecimiento, vienen a romper en la madrugada, parece que no quieren al club» dijeron los directivos.

Además confirmaron que instalarán cámaras de seguridad para accionar en defensa de los asociados y el patrimonio de la entidad.

Durante la tarde de este lunes desde la comisión directiva del Club Bartolomé Mitre formalizarán la denuncia legal correspondiente en sede policial.