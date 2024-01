Otra amenaza al gobernador Pullaro en una escuela rosarina

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió una nueva amenaza de parte de las bandas criminales. Esta vez fue una frase pintada con aerosol en el suelo de la entrada de una escuela en Rouillón al 1100, en Rosario. Es la cuarta amenaza recibida por el radical en sólo treinta días de gobierno.

Los amedrentadores escribieron con aerosol de color rosa en el ingreso del ala de educación secundaria una frase donde apuntaron contra Pullaro: “Con los presos no se jode”, grafitearon en el acceso de la Escuela Técnica n° 466 General Manuel Savio, ubicada en Rouillón y White.

La pintada fue denunciada por el director de la institución, quien la halló cuando ingresaba a la escuela. Los estudiantes no están en período lectivo, por lo que sólo los educadores están yendo al edificio.

El docente aseguró a los medios que la pintada no estaba a principio de semana, pero no puede afirmar si fue realizada en las últimas horas o en los días previos. A su vez, las cámaras de seguridad apostadas en las inmediaciones de la escuela no muestran las puertas de ingreso, sino que solo muestran las calles.

No es la primera vez que la escuela es escenario de un hecho delictivo. En abril de 2023, una preceptora de esa técnica de barrio Belgrano vivió una situación de terror a nivel familiar. Un ladrón ingresó al establecimiento mientras ella trabajaba, alcanzó a robar la cartera donde estaban las llaves del auto y de la casa. Luego, el delincuente se dirigió al domicilio de la mujer y se apoderó de todo lo que pudo.