Osvaldo Gross visitó la localidad de Franck

View this post on Instagram

Estoy en Franck. Invitado por la empresa Milkaut @milkautarg. Las maravillas que se logran con esta crema doble!!! El exponente máximo es la Torta Alemana. Aquí la hecha por don Óscar Marroni en su panadería Yayo. FRANCK Provincia de Santa fe. GRACIAS MILKAUT POR ESTOS PRODUCTOS TAN RICOS EN MI COCINA!!! #milkautmuchogusto #OSVALDOGROSS🤓🤓🤓 #OSWALDTOUR la crema doble es una crema de leche con un tenor graso alto…44…45 % .