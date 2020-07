Oscar Colombo: “la cuarentena no diezmó el grupo de nadadores del LTCE, lo fortaleció”

El Prof. Oscar Colombo se mostró muy contento por recibir esta “rehabilitación y poder tener a todo el grupo unido para realizar los entrenamientos físicos, en el club. Nos habilitaron las actividades en seco, pero no en el agua. No está permitido, por lo que seguimos aguardando lo que se pueda resolver a nivel Gobierno provincial, ya que hicimos todo lo que es el trámite administrativo, habiendo presentado el protocolo.”

