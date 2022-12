Operativo verano: tres motos secuestradas en dos días

Desde el comienzo del fin de semana largo se implementaron varios operativos en distintos puntos de la ciudad que permitieron el control de numerosos rodados. Tres fueron sacados de circulación por carecer de documentación los conductores y los rodados.

OPERATIVO VERANO: PREVENCIÓN Y SATURACIÓN – “Las Colonias”

Conforme lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad para todo el ámbito de la Provincia de Santa Fe, se ha implementado en el Departamento Las Colonias el “Operativo Verano”, en donde uniformados pertenecientes a las diferentes dependencias de la Unidad Regional XI, de manera conjunta con agentes de tránsito de las diferentes localidades, realizarán controles preventivos en vehículos y personas, con el objetivo de reforzar la prevención y disuasión de delitos.

En el marco de los operativos realizados en Esperanza y aplicando la Reglamentación vigente en cuanto al secuestro de motocicletas que no se encuentren en condiciones de circulación, el día miércoles por la noche efectivos de la Agrupación Unidades de Orden Público URXI, realizando patrullajes por la ciudad, detuvieron la marcha de un rodado e identificaron a su conductor, quien no contaba con documental apta para la circulación, procediendo al secuestro del motovehículo, en tanto que el día de ayer efectivos de la Agrupación Cuerpos URXI procedieron al secuestro de dos Motocicletas en diferentes operativos realizados en la ciudad, las cuales además de no estar en condiciones aptas para la circulación, sus conductores carecían de Licencia habilitante.