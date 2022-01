Ola de contagios Covid: el SamCo Esperanza desbordado por falta de personal e insumos

La médica responsable del área Covid del SamCo Esperanza, Florencia Benedetti, describió que “la cepa que tenemos circulando ahora es muy contagiosa, y además hubo un relajamiento de parte de la población esperancina en las fiestas de Navidad y Año Nuevo lo que hizo que explote la situación y haya muchísimas personas enfermas, con lo cual no da abasto ningún sistema de salud”.

En tal sentido, sostuvo que “si bien hay muchas personas enfermas, actualmente no damos abasto en cuanto al personal por la gran demanda que tenemos” y ejemplificó que “hasta hace tres semanas en el consultorio Covid teníamos 50 personas por día y ahora volvimos a tener más de 300”.

Ante ello, le pidió “encarecidamente a la población que respete al personal de salud, que se está haciendo todo lo que se puede” y aclaró que “el hisopado no es una urgencia, sí es necesario el aislamiento en el momento en que uno empieza con los síntomas”.

Asimismo, solicitó “a la gente joven que utilice los números y la asistencia de turnos para hisopados y deje el hospital para la gente que realmente lo necesita como adultos mayores, embarazadas, niños porque está sucediendo que se hacen largas colas por gente que viene solamente por un test rápido”.

“Tienen siete días para hacerse el hisopado, entonces pueden utilizar los demás recursos que tiene Esperanza para que no haya tanta espera y tanta cola; deben tener paciencia porque el personal está desbordado y haciendo todo lo que puede”, explicó.

Consultada por las quejas de los esperancinos por la falta de atención en las líneas telefónicas, Benedetti indicó ante Play Televisión que “de la misma forma en que no tienen paciencia para venir al consultorio, no tienen paciencia para esperar que los atiendan en el teléfono” y recordó que “si una persona empieza hoy con síntomas, necesita como mínimo 48 horas para hacerse el test rápido y a partir de allí hay siete días en los que se le hará el hisopado”.

“Sucede que la gente no está acostumbrada a esperar, está acostumbrada a venir al hospital y que en menos de media hora se le resuelve el tema y se le da el certificado”, criticó. Al respecto, aseveró que “el certificado se puede buscar por la página de Internet, al igual que a los contactos estrechos”.

También resaltó que “aquel que está enfermo y que tiene un familiar directo conviviente que es Covid positivo, si no tiene malestar general o dificultad respiratoria, no es necesario que venga al hospital porque no requiere la consulta ni el hisopado”. “Se hace hisopado solo en casos que tienen factores de riesgo, mayores de 60 años, embarazadas y casos particulares, porque hoy no hay insumos, no hay test rápidos prácticamente en todo el país”, reveló.

Al respecto, sostuvo que “desde el nivel central me informaron que en la provincia no hay test porque los proveedores no dan abasto y por eso me pidieron por favor que a los contactos estrechos se los de como positivo por nexo y que se hagan PCR solamente en pacientes seleccionados porque el laboratorio central no analiza las muestras si no tienen criterio”.

Por ello, reiteró el pedido a la población “que se cuide, que hagan distanciamiento social, que usen alcohol en gel, por nosotros que estamos totalmente desbordados porque solo somos dos personas por turno y atendemos 200 pacientes por día”. “Por favor no vengan al hospital solamente a buscar un papelito, pídanlo por la página y si hay síntomas, se aíslan que es lo más importante”, solicitó.