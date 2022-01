Ola de contagios: alertan que “hay muchos internados graves por Covid en Esperanza”

El director del SamCo Esperanza, Héctor Soler, alertó por la gran cantidad de contagios de Covid que se produjo en la ciudad en las últimas semanas y por la gravedad de los cuadros. “A principio de enero no teníamos casi internados, había apenas uno o dos con Covid, y hoy en apenas dos semanas y especialmente en los últimos cinco días hubo un aumento exponencial de internados y casos de moderados a severos con varios días de internación”, advirtió.

Admitió que “esto preocupa porque la tercer ola arrancó de una manera aparentemente leve al principio pero ahora ya no es para nada leve; creo que hay mezcla de las dos cepas que está dando cuadros graves como al principio”. “Esto es una preocupación porque sabemos la cantidad de camas que hay en la ciudad y en Santa Fe, está todo al límite y si esto sigue de esta manera vamos por un camino bastante difícil”, señaló.

Confirmó en tal sentido que “hoy hay 15 internados Covid positivos internados, cuando a principio del mes solo había uno; a muchos de los internados les quedan varios días de internación, tienen cuadros de neumonía, complicados, con demanda de oxígeno y medicación; también la terapia intensiva Covid del Sanatorio está ocupada al 100% así que hay pacientes graves en la ciudad”.

Agregó que “también algunos pacientes fueron derivados desde Esperanza al hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe que están graves en terapia intensiva; son de distintas edades algunos jóvenes sin enfermedades de base y gente grande con enfermedades de base pero con algo en común: están sin vacunarse o tienen el esquema de vacunación incompleto”.

Ante este panorama, el médico recordó ante Play Televisión que “ya la semana pasada se decidió en Santa Fe suspender las cirugías programadas, en el SamCo Esperanza se comenzó esta semana a restringir la parte quirúrgica, se hace solo las urgencias como cesáreas, pero con lo programado no tiene sentido usar camas porque la cantidad de camas es crítica y se está dando prioridad a los internados por Covid”.

Asimismo, reconoció que “el recurso humano está limitado por el cansancio del personal y por la cantidad de infectados que tenemos, ya que lamentablemente en esta ola hemos tenido muchas bajas por mucha gente infectada que cursa su cuadro de Covid en su domicilio, tanto médicos como enfermeros y administrativos que se han infectado de una manera increíble, que no pasó en las olas anteriores pero esta cepa es mucho más contagiosa y la gran mayoría no sabe dónde se contagió”.

Por último, reiteró la recomendación de vacunarse: “La vacunación es la única herramienta que hay, no hay ningún medicamento ni nada que te salve del Covid; la cepa que está circulando es una mezcla de cepas que se pensaba que era leve y no lo es; por eso al no tener inmunidad natural contra el Covid la única opción es la vacunación completa, especialmente a quienes tienen factores de riesgo”.