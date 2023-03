Ola de calor: en Santa Fe, Educación insta a no suspender las clases

A raíz de la ola de calor, el Ministerio de Educación provincial insta a no suspender las actividades escolares salvo casos de emergencia. «Con el tema calor seguimos las indicaciones del Ministerio de Salud: no hacer actividad física, controlar la ingesta de líquidos en forma permanente y no suspender las actividades, salvo en algún caso de emergencia, en cuya situación el equipo directivo lo resuelve y lo comunica a su supervisor o supervisora», señala la comunicación ministerial que se difundió este lunes.

Más temprano, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, había sugerido que la definición sobre si dar clases o no en medio de la ola de calor, corresponde a cada director en contacto con el supervisor. “Cada escuela tiene la capacidad de saber evaluar las condiciones en las que está y sus características para poder estar dando clases o no”, señaló este lunes, ante una requisitoria periodística desde Puerto General San Martín.

“Creo que tenemos directores con la suficiente capacidad de poder decidir y evaluar si estamos en condiciones de poder dictar clases o se desafectará y no se desarrollarán en esos lugares”, amplió el mandatario, quien participó junto al ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, de la inauguración del edificio del Polo Educativo de la Universidad Nacional de Rosario en Puerto General San Martín.

Perotti señaló que “hay decisiones que hay que tomar sobre infraestructura y sobre capacidades de establecimientos educativos muy distintos”. Y añadió: “Convivimos con escuelas que tienen ventiladores, aires acondicionados, que no tienen problemas de suministro de agua, (y otras) que tienen que tener su dotación de agua potable para reforzar”.

El gobernador aseguró que “cada establecimiento lo primero que tiene que hacer es garantizar las condiciones en que los chicos tienen que estar aprendiendo; no es cuestión de estar cumpliendo un horario si no están dadas las condiciones”.

Entonces, recomendó: “Cada director se conectará con su supervisor y hará una evaluación rápida: donde se pueda dar clases, tenemos que dar clases, donde se pueda generar algún inconveniente se resolverá de otra manera”.

Perczyk comparte la postura

Por su parte, Perczyk compartió la posición del gobernador: “Si hay que hablar desde lo personal, yo sigo dando clases en el conurbano bonaerense, y donde se puede dar clases hay que dar clases. Es una decisión que se toma en la microcomunidad, en cada escuela”.

“La pregunta es si se suspenden las clases, y debería ser lo contrario: donde se pueda dar clases, hay que dar clases. Y donde no hay posibilidades y se pone en riesgo la salud de alguien, hay que cuidar el bienestar de las personas que van a la escuela”, agregó.

Adaptación de educación física

Desde la Dirección Provincial de Educación Física del Ministerio de Educación de Santa Fe recomendaron a las instituciones educativas adaptar las clases de acuerdo a las condiciones disponibles en cada institución. Alfredo Giansily, director provincial de Educación Física, dijo a diario El Litoral que en el área “hay 23 supervisores que son consultados diariamente por los equipos directivos sobre cómo proceder de acuerdo a cómo se presente la jornada, con el objetivo de cuidar a nuestros niños, niñas y a nuestros adolescentes de esta ola de calor sin precedentes que estamos viviendo”.

Giansily detalló que en algunas escuelas hay clases de educación física y en otras no, de acuerdo a las distintas realidades de la provincia: “En el nivel inicial y primero, segundo y tercer grado del primario, los grupos que tienen clases en el mismo turno, los profesores están dando clases. En el caso de los contra turnos, por el momento, en algunos lugares están suspendidas las actividades hasta nuevo aviso”.

“Hay lugares donde seguimos teniendo normalmente la clase de educación física, como en donde hay Centros de Educación Física y Salones de Usos Múltiples que tienen las condiciones como para poder hacer las actividades adentro, porque tienen unos salones de uso múltiple muy amplios y con ventilación. También en algunas localidades seguimos utilizando los natatorios que fueron ocupados durante el Verano Activo. Y en aquellos lugares donde, lamentablemente, la temperatura es muy alta y no tenemos techo, no hay sombra, sí están suspendidas las actividades físicas”, agregó.

En ese sentido, nombró algunos casos de localidades donde se dictaron clases adaptadas: “En el CFE N°53 de Rafaela, las clases de educación física son, por estos días, exclusivamente de natación, en el natatorio que lo fuimos utilizando durante el Verano Activo, y que se sigue sosteniendo esa pileta. En Ceres, se hizo uso del CEF Nº 40 que es muy amplio, por lo que muchas veces sugerimos que los estudiantes hagan uso de las instalaciones, porque ahí tienen un lugar acorde para estar protegidos antes que estén dando vueltas en la casa o en el barrio”.

“En Rosario, en la escuela Gurruchaga, tomaron la decisión de que vayan con mallas y poner más horarios de recreo para jugar al carnaval con agua, por lo que la escuelas van modificando las estrategias en función de esta ola de calor. En la ciudad de Santa Fe, el CEF N°29 cuenta con el espacio y las condiciones como para poder tener las actividades sin ningún tipo de inconveniente, como también hicimos en Verano Activo”, concluyó.