Oficializaron los nuevos valores salariales para personal doméstico

Se trata de un incremento salarial total “del 34% no acumulativo” que se dividirá en tres tramos.

La Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (CNTCP) anunció un aumento salarial del 34% para trabajadores que realizan tareas vinculadas al servicio doméstico. La medida se oficializó este martes mediante la resolución 6/2023 publicada en el Boletín Oficial.

Este importante acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones y un intercambio de posturas, se traduce en un incremento no acumulativo sobre la escala salarial previamente establecida. El aumento se distribuirá de la siguiente manera: un 12% a partir de octubre de 2023, otro 12% no acumulativo a partir de noviembre de 2023, y finalmente, un 10% no acumulativo a partir de diciembre de 2023.

La medida, que busca mejorar las condiciones laborales, fue tomada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, en cumplimiento de sus atribuciones según la Ley N° 26.844.

Escalas salariales

Los nuevos valores de las remuneraciones mínimas para el Personal de Casas Particulares se detallan en las escalas salariales que acompañan la Resolución. Esta decisión afectará a trabajadores y empleadores en todo el territorio de la Nación.

Con el incremento establecido, estas serán las nuevas escalas salariales para las empleadas domésticas desde el 1° de octubre, a pagarse en noviembre.

– Supervisores con retiro: $1.428 por hora y $178.162.88 por mes.

– Supervisores sin retiro: $1.564,08 por hora y $198.453,36 por mes.

– Personal para tareas específicas con retiro: $1.351,84 por hora y $165.523,12 por mes.

– Personal para tareas específicas sin retiro: $1.482,32 por hora y $184.255,68 por mes.

– Caseros: $1.276,80 por hora y $161.494,48 por mes.

– Asistencia y cuidado de personas con retiro: $1.276,80 por hora y $161.494,48 por mes.

– Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $1.428 por hora y $179.968,88 por mes.

– Personal para tareas generales con retiro: $1.183,84 por hora y $145.230,40 por mes.

– Personal para tareas generales sin retiro: $1.276,80 por hora y $161.494,48 por mes.