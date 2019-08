Oficial LEF: Santa Clara FBC venció a Atlético de Franck por 1 a 0

Anoche se puso en marcha la fecha 19 del Oficial «Emiliano Sala» de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol. Por Zona Sur, Santa Clara FBC venció a Atlético de Franck por 1 a 0. El grueso de la fecha sigue el domingo.

Con un gol de tiro libre de Ignacio Alassia, Santa Clara FBC derrotó al líder de la Zona Sur, Atlético Franck por 1 a 0. En Reserva con goles de Martín Pfeiffer e Ivo Baleis, Atlético Franck ganó 2 a 1 en su visita a Santa Clara FBC. El empate transitorio para la «V» fue convertido por Juan Cruz Cavallero.

El torneo continúa su marcha este domingo desde las 14 en Reserva y 15:45 Primera División con el grueso de la fecha 18. Los partidos en cada grupo:

Zona Norte: DF Sarmiento vs SM Progreso – Atl. Pilar vs Boca de Nelson – JU Humboldt vs Unión – Mitre vs Atl.

Sarmiento – Libertad de Nelson vs Juv. Paiva – US Domingo vs Defensores.-

Zona Sur: Argentino de Franck vs Arg. López – San Lorenzo vs Belgrano – Sportivo vs Central SC – U. Progresista

vs AD Juventud – IS Agustín vs Libertad SJN