Oficial: Así se jugará la semana donde el torneo se pone al día

Este martes tacharán su asterisco Almagro-Regatas (SF), en tanto se abrirá la acción en el ascenso. Colón (SF) adelanta su juego el miércoles y el resto va el jueves.

Nueva semana de actividad para el Oficial «Raúl Candioti» organizado por la Asociación Santafesina de Basquetbol.

A continuación la fecha y tabla de colocaciones:

TORNEO OFICIAL – ZONA A1

Martes 24 de setiembre

21.30 Almagro vs. Regatas (SF) (Pendiente 5ª fecha)

FECHA 13 (4ª de las revanchas)

Miércoles 25 de setiembre

21.30 Colón (SF) vs. Macabi

Jueves 26 de setiembre

21.30 GyE vs. Rivadavia A

21.30 Rivadavia B vs. Alma Juniors

21.30 Unión A vs. Regatas (SF)

TORNEO OFICIAL – ZONA A2

FECHA 10 (3ª de las revanchas)

Martes 24 de setiembre

21.30 Unión B vs. Banco Provincial

Jueves 26 de setiembre

21.30 Santa Rosa vs. CUST

21.30 Alumni (LP) vs. El Quillá

21.30 República del Oeste vs. Regatas Coronda

Fuente: Marca Personal.