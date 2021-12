Observatorio de la Infancia de APM: “El 13,8% de los niños de Esperanza no satisface sus necesidades alimentarias”

El Observatorio de la Infancia de la Asociación del Personal Municipal de Las Colonias (APM) dio a conocer los resultados de la primera encuesta sobre la situación de niños, niñas y adolescentes de Esperanza. Algunos resultados impactan y demandan acciones de la sociedad toda.

En diálogo con la CSC Radio, las dirigentes de la Asociación del Personal Municipal (APM), Nancy Córdoba y Carolina Elías, recordaron que “el Observatorio de la Infancia es una subcomisión dentro de la APM que surgió como una iniciativa de afiliados a la asociación interesados en esta problemática tan sensible como la de niños, niñas y adolescentes”.

De este modo, mencionaron que “el 27 y 28 de agosto se realizaron las encuestas visitando los hogares de la ciudad, con cuestionarios preparados por especialistas y un muestreo de la ciudad”. Todo el diseño del relevamiento estuvo a cargo de Mauricio Moltó, doctor en Ciencias Sociales y docente de Metodología de la Investigación Cuantitativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Especificaron que “esta encuesta estuvo distribuida en puntos de muestreo que dieron unos 133 casos de los cuales solo se pudieron sondear 117, porque por ejemplo la zona centro tiene mayor población adulta o por matrimonios jóvenes sin hijos, y prácticamente no hay niños”.

Asimismo, destacaron que fueron “muy bien recibidos por los vecinos de la ciudad” y valoraron “la tarea de los 11 encuestadores que trabajaron de forma totalmente gratuita, en dos fines de semana que recorrieron los hogares de Esperanza”.

En cuanto a los resultados, admitieron que hubo “sorpresa” por algunas cuestiones aunque “se pudo constatar una realidad no muy ajena a la viven de manera cotidiana en las instituciones sin fines de lucro que trabajan con la niñez”.

Puntualizaron que “en el ítem alimentación, el 13,8% de los niños no pudo satisfacer sus necesidades alimenticias; en el ítem obra social, el 31% de niños y adolescentes no posee cobertura; el 8,3% de los menores sin obra social habita en hogares donde los mayores a cargo están desempleados; la mitad de los adultos a cargo trabajan en negro y no pueden pagar la cobertura de la obra social”.

En cuanto al ítem de vivienda, se concluyó que “el 47,7% de los menores habitan en casas donde los adultos son propietarios, el 30,6% está en situación de alquiler, el 5,6% habita en viviendas prestadas, y el 13,4% están aun pagando su vivienda”. En relación con enfermedades, se indica en la encuesta que “el 10% de los chicos está afectado por algún problema de salud como asma, alergia, discapacidad intelectual, entre otras”.

Sobre las necesidades insatisfechas, se relevó que “aquellos hogares donde los ingresos no alcanzaron en el último mes, no se pudieron cumplir los siguientes necesidades: el 35% no pagó impuestos, el 22,5% no accedió a vestimenta y el 16,3% a energía eléctrica” mientras que en relación a las características de las viviendas “el 100% posee luz; el 97,2% agua corriente, el 90,7% posee internet; el 75,8% tv por cable; cloacas el 53,3%, el 66 % tiene gas natural y gas envasado el 33,5%”.

Consultadas sobre los pasos a seguir, las dirigentes indicaron que “tras las encuestas y el relevamiento de los datos, la idea es brindar la información para, a través de las distintas instituciones intermedias se puedan tomar políticas de acción”. “Es un trabajo mancomunado, con información accesible a todos los actores de la sociedad y esto nos tiene que interpelar para que se cumplan los derechos del niños de 1989 que el Estado argentino está obligado a cumplir”, destacaron.

Como conclusión, plantearon que “el trabajo va a continuar, siempre intentando mejorar” porque “el Observatorio tiene en claro que el desafío es conocer la situación de la minoridad, que debe ser ampliamente participativo para solucionar las desigualdades en este sector de la sociedad”.

El trabajo que fuera presentado en una jornada que organizó la Defensoría del Pueblo en Santa Fe marca un punto de inicio de nuevos desafíos. “En Esperanza hay mucha necesidad en los niños, y al ver estas encuestas lo corroboran, y lo que más impacta es que ellos no son escuchados”, concluyeron.