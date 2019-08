Obreros del Ingenio Las Toscas cortaron la ruta 11 para pedir que haya zafra

Realizaron un corte alternado cada media hora desde las 8 de la mañana de este miércoles. Piden que se haga la zafra y se reactive la planta del Ingenio Las Toscas.

(LT 9) Antonio Avalos, periodista de FM Fénix de Las Toscas, aseguró esta mañana por LT9 que «hoy volverán a protestar los trabajadores del Ingenio Las Toscas, desde las 8. Cortarán una mano de manera alternada en la RN 11 cada media hora. Reclaman la puesta en funcionamiento ya».

«El empresario Del Fabbro, de Villa Guillermina, reclamó que se procesen 100 mil toneladas de caña de azúcar, ya que de lo contrario la zafra se realiza a pérdida. Están en juego el trabajo de 500 familias», destacó Antonio Avalos, de Las Toscas.

«Hay 220 trabajadores de la planta en forma directa y unos 80 productores de caña. Están reclamando que comience a funcionar la planta que fue rematada a fines del 2017. En una forma irregular y precaria el empresario Del Fabbro se quedó con la planta en forma precaria. El año pasado funcionó 15 días de zafra y levantaron 17 mil toneladas de caña y quedaron otras 50 mil que tienen que levantar ahora. Se hicieron muchas reuniones y se consiguió que se liberaran fondos para que los productores puedan sembrar, pero el dueño de la fábrica tuvo reuniones con los trabajadores y se pasó a dos cuarto intermedio. Al no llegar a un acuerdo los obreros decidieron protestar en las rutas», agregó.

Cabe recordar que el ingenio Las Toscas se creó en 1885 y «en muy pocas ocasiones no hizo zafra como en el 2001», sostuvo el periodista. «Este hombre no es empresario, es prestamista porque le había prestado a uno de los propietarios del ingenio una suma de dinero que no pudo devolver y dolarizó la deuda. Cuando se presenta la quiebra, Fabbro fue uno de los acreedores y se quedó con la planta con la condición de que haga zafra y no despida a los obreros, cosa que no cumplió, según lo establecido por la Justicia.