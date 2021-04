Obras en la escuela Gregoria Matorras: “Es un día muy importante”

Lo aseguró el director de la escuela “Gregoria Matorras”, Miguel Ángel Cardamone, tras la firma del acta de inicio de las obras de refuncionalización del edificio escolar.

En diálogo con la CSC Radio, Cardamone afirmó que “es un día muy importante para toda la comunidad educativa, era algo muy esperado” y recordó que “ya se venía trabajando para este día, pero la empresa anterior se bajó de la obra y hubo que buscar otra empresa sin abrir otra licitación lo que llevó más tiempo”.

Respecto de la actual organización escolar, mencionó que “funcionan la escuela sede, el Club Unión, la escuela 1075 donde era el jardín y la Asociación del Personal Municipal, con lo cual no es fácil coordinar la actividad en los cuatro lugares ni tampoco recorrerlos”. De todos modos, sostuvo que “nos pusimos la escuela al hombro para que todo funcione al mismo tiempo, pero no está siendo fácil”.

En cuanto a las posibles dificultades que puede representar la obra, indicó que “se hablará con la empresa constructora por el polvillo y los ruidos, en su momento cuando hubo que demoler se hizo sábados y domingo para no interferir con el dictado de las clases”.

Consultado por la obra que quedó inconclusa, el directivo dijo que “hubo tres aulas, una que se demolió totalmente y a las otras dos se les quitó el techo y también falta el ingreso que no está más”. De todos modos, dijo desconocer “cómo será el avance de obra” y estimó que “hasta que no esté todo finalizado no se podrá ingresar porque falta la loza de esas dos aulas que quedaron en pie”.

Sobre las gestiones administrativas para lograr la continuidad de la obra, comentó que “fue un proceso largo, no muy comprendido por algunas personas que pretendían que la empresa se haga presente, pero los tiempos administrativos hay que cumplirlos e íbamos despacio pero por el buen camino”.

Detalles de la obra



Respecto a la obra, la intervención será con mejoras edilicias sobre sectores existentes en planta baja. Se construirán laboratorios, talleres y SUM con amplias galerías. Se jerarquizará el ingreso principal. Las aulas se proyectarán en planta alta con núcleo sanitario completo. La obra cuenta con una inversión de $28.887.866,04 y será ejecutada por la empresa Adobe Construcciones con un plazo de 365 días corridos a la firma del contrato.