Núñez: “El domingo 22 se decide el futuro de Argentina por 30, 40 o 50 años”

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Núñez, invitó a los santafesinos a votar el próximo domingo 22 de octubre y pidió acompañar la propuesta nacional de Patricia Bullrich.

En diálogo con la CSC Radio, Núñez pidió “a los santafesinos que así como nos acompañaron con contundencia en las elecciones provinciales, que nos acompañen también en las nacionales porque a Maxi Pullaro y a Rodrigo Müller como intendente en Esperanza les va a ir mucho mejor si tienen un gobierno nacional que no los discrimina, no los abandona, que los ayude a poder seguir el desarrollo de la provincia, haciendo las obras de infraestructura productiva que necesitamos como rutas, autopistas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles”.

“Santa Fe genera y aporta el 10% del PBI nacional y el 40% de las divisas que se generan por derechos de exportación, lo que quiere decir que si nos ayudan y nos sacan la pata de encima podemos llegar a aportar en 10 años el 15% del PBI y generar el 50% de los derechos de exportación porque es una provincia que tiene mucho por explotar, por crecer pero que siempre está contenida porque se llevan muchos recursos y vuelven muy pocos, porque nos ponen la pata encima. Creemos que esta es una oportunidad, el domingo 22 no se decide solamente la administración de los cuatro años que vienen, se decide el futuro de Argentina por los próximos 30, 40 o 50 años. Por eso es muy importante que todos los argentinos y santafesinos vayamos a votar y que podamos acompañar a la propuesta del gobierno nacional de la misma manera que nos acompañaron en las provinciales, para que sea la primera vez que podamos tener alineados a provincia, Nación y la mayoría de los municipios”, describió.

“Tenemos una oportunidad histórica, Juntos por el Cambio, una coalición política que se conformó en el 2015, en el 2017 hizo una gran elección, en el 2019 también porque a pesar de perder el gobierno nacional nos votó el 41% de los argentinos, en Santa Fe el 43%, y en el 2021 volvimos a tener una performance del 41%, lo que nos puso en una situación inmejorable que nos permitió hoy ya tener 10 gobernadores, 500 intendentes, 33 senadores y 116 diputados. Esto quiere decir que somos el cambio posible, porque los cambios en Argentina se tienen que hacer con institucionalidad, no con motosierra ni con la bolsa de boxeo como dijo (Javier) Milei. No se resuelven así los problemas en Argentina, se resuelven yendo a las Cámaras de Diputados y Senadores, presentando proyectos, la reforma, logrando la aprobación y después teniendo la espalda política que hay que tener. Porque muchas de las reformas que tenemos que plantear hay que hacerlas en equipo con las provincias, y hoy Juntos por el Cambio está en su mejor momento, sería una lástima de tanto esfuerzo que ha hecho la sociedad perdamos una oportunidad histórica y no se aprovechen estas mayorías para hacer los cambios profundos que se necesitan”, sentenció.

Consultado por aquellos que plantean que no dan más y quieren cambios radicales, aprobando la propuesta de la motosierra de Milei, el dirigente apuntó: “Entiendo a todos los jóvenes que sienten eso, porque tienen razón, no sienten que nosotros le hayamos resuelto los problemas que tiene Argentina, no ven un futuro claro, y encima en los grandes centros urbanos la inseguridad los tiene mal. Pero ninguna buena decisión se toma enojado, en caliente, con bronca. Entiendo porque tengo una hija de 18 y otra de 28, pero me parece que todo eso enojo, esa frustración, esa desilusión que puedan tener la usen para tomar una decisión pensando en las posibilidades concretas para hacer las reformas”.

“No se dejen engañar, porque este señor se muestra como anticasta y es la casta pura, porque a él lo financia y es su jefe de campaña Luis Barrionuevo, uno de los peores sindicalistas que ha tenido Argentina, uno de los grandes sindicalistas multimillonarios mientras los trabajadores son pobres. Y también revisen las listas, la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe está conformada por un integrante del Frente Renovador, el segundo de la lista de Javier Milei se llama Nicolás Mayoraz, que ya fue candidato del Frente Renovador y como no pudo ganar se cobijó en la lista de Amalia Granata, y al otro día de asumir, se pelearon porque este señor era un paracaidista. Y ahora como Granata no lo incluyó en su lista, se refugió en la lista de Javier Milei. Lamento que los jóvenes se dejen engañar o por falta de información sean engañados por un personaje siniestro que en vez de venir a resolver los problemas de Argentina viene a hacerle el caldo gordo al kirchnerismo porque está financiado por ellos”, concluyó.