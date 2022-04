Nuevos horarios y adelantos para la fecha de Liga Esperancina

Esta noche adelantan Libertad y Unión Progresista en primera y tercera. Sportivo del Norte jugará en formativas, tercera y primera como local en Argentino de Franck. La primera división jugará desde las 15:40 este domingo y las formativas desde las 14 el sábado. La fecha de los torneos Senior y Femenino se posterga una semana para preservar campos de juego.

La Liga Esperancina de Fútbol sigue comunicando novedades con el boletín oficial a pesar de realizar importantes inversiones en el área de comunicación y prensa. De esa publicación que se conoce 24 horas después de la reunión del Comité Ejecutivo se desprenden algunas novedades como el cambio de horario de los partidos a partir de este fin de semana, cuando siempre se anunciaban con una semana de anticipación.

Las formativas los sábados comenzarán con los partidos de octava división desde las 14 para comenzar a las 14:55 la séptima división, a las 16 la sexta y a las 17:10 la quinta categoría. Desde este domingo, la tercera división comenzará a las 14 (media hora antes) y la primera debiera iniciarse a las 15:40.

Se dispusieron adelantos y postergaciones para este fin de semana en el campeonato de formativas. También se aprobó que Sportivo del Norte dispute sus partidos como local en el estadio de Argentino de Franck porque todavía no está en condiciones su remodelado estadio.

También para preservar el estado de algunos campos de juego no se disputará fecha este fin de semana en el torneo Senior (pasa para el viernes 6 de mayo) y tampoco el torneo femenino de fútbol.

En primera división esta noche adelantan desde las 21 en tercera y luego en primera el juego entre Libertad de San Jerónimo Norte y Unión Progresista que se disputará en el campo 2 del complejo valesano.

El domingo 1° de mayo estos son los partidos programados:

Zona Norte: DF Sarmiento vs Tiro Federal; Boca Nelson vs AD Juventud; Sarmiento de Humboldt vs San Martin de Progreso; Alumni Laguna Paiva vs Juventud de Laguna Paiva; Dep. Elisa vs Libertad Nelson; San Lorenzo vs US Domingo y en Franck Sportivo del Norte vs JU Humboldt.

Zona Sur: Belgrano SP vs Bartolomé Mitre; Central SC vs Argentino Franck; Arg. López vs Atlético Pilar; Atlético Franck vs Independiente SA y Defensores del Oeste vs Santa Clara FBC.-

Queda libre en esta zona Unión de Esperanza.