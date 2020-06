Nuevos beneficiarios en el Programa de Seguridad Alimentaria Santa Fe “Componente Celíacos”

Importante: Los potenciales destinatarios que no cuenten con los informes de los estudios correspondientes, por haber sido diagnosticados previamente y no poseer la documentación respaldatoria, podrán presentar constancia médica de enfermedad celíaca, emitida por el Ministerio de Salud de la Nación (Resolución 1408-E/2017). Pueden descargarlo en: https://bit.ly/3d06k4f

You may also like