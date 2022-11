Nuevo director del SAMCo: José Carlos Spies y el desafío de gestionar la salud pública

Aseguró que trabajará con criterios de accesibilidad, igualdad y equidad en la administración de los servicios de salud y destacó la necesidad de gestionar en equipo dentro y fuera del hospital. «Los necesitamos» les dijo al personal del hospital el director al momento de asumir.

Con la presencia de la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano y el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, este miércoles asumió el nuevo director del SAMCo Esperanza, José Carlos Spies. También estuvieron en la asunción la intendenta Ana Meiners, el senador departamental, Rubén Pirola, y otras autoridades.

Tras agradecer los cinco años de gestión de Héctor Soler y destacar “su labor hecha en pandemia, su compromiso, su servicio, su apertura al diálogo y su humildad”, Spies recordó brevemente su trayectoria como médico generalista en la ciudad.

“Acepto esta nueva función con mucha responsabilidad y respeto, sabiendo que el hecho de haber caminado los pasillos de este hospital talvez no me hacen merecedor del cargo pero sí me dio la oportunidad de conocer la dinámica, el funcionamiento, el personal del hospital de los centros de salud. Estoy convencido de que el trabajo en equipo y el respeto mutuo son la base para el crecimiento de cualquier institución y por ende del hospital”, dijo al iniciar su discurso.

Asimismo, dirigiéndose al personal del nosocomio expresó: “Los necesitamos, necesitamos de su continuo esfuerzo y su vocación de servicio para llevar a cabo esta tarea y para dar respuestas a las nuevas necesidades que tiene el hospital con respecto a la salud”.

“Como institución tenemos una misión: aumentar la calidad de vida y la calidad de salud de nuestra población, entendiendo la salud como un derecho y no como un bien de cambio; con criterios de accesibilidad, igualdad y equidad. La equidad es muy importante porque nos habla de gestionar los recursos y destinarlos a quien más lo necesita; y esa tiene que ser el reflejo de nuestro trabajo y nuestro quehacer diario”, refirió.

En tanto, destacó que “todo este trabajo se viene gestando hace aproximadamente varios años, desde la pandemia, y quiero destacar el trabajo en equipo, no solamente a nivel intrahospitalario, sino también interactuando con la Municipalidad, con otras instituciones y con el sector privado. Mirando hacia atrás, hubiese sido muy difícil llevar a cabo nuestra tarea sin el esfuerzo mancomunado de todos”.