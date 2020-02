Nuevo capítulo en la novela de la Liga: Volvió Escalante

La Liga Esperancina de Fútbol escribió en las últimas horas una nueva parte de su historia confirmando el regreso de Raúl Escalante a la presidencia de la entidad.

No estaba tan renunciado el renunciado o quizás como aquel dueño de la pelota que no le gustó el resultado del partido y se fue diciendo que no volvía nunca más, al otro día lo invitaron a jugar y volvió, con la pelota.

Lo cierto que la renuncia del Presidente de la Liga Esperancina de Fútbol que se confirmó el miércoles pasado, se rompió el fin de semana.

Según parece tras la confirmación del reemplazante de Raúl Escalante, los primeros pasos de José Buffet fueron contundentes para el armado del nuevo Comité Ejecutivo. Tal fue la construcción de consensos que la renuncia no estaba tan firme, el enojado no estaba tan enojado, se juntaron a charlar, se amigaron los peleados y acá no pasó nada. ¿O sí?

¿Cómo seguirá la realidad liguista? ¿Conducirán los dirigentes o seguirá la pésima influencia de los «asesores de escritorio»? ¿Se amigaron los dirigentes de Esperanza y Escalante prometió lealtad? ¿Otra vez la culpa de todo será de los comunicadores? ¿Habrá alguna versión oficial del bochorno?

Quizás necesitemos otro nuevo capítulo en esta historia contemporánea a modo de novela. La trama desnuda la triste realidad de instituciones afectadas en su funcionamiento por las relaciones personales.