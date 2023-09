Nuevas medidas económicas: “Son más parches”, afirmó Correa

El contador esperancino Carlos Correa analizó las medidas que implementó en los últimos días el ministro de Economía, Sergio Massa, para paliar las consecuencias de la devaluación que se aplicó tras las elecciones PASO.

En diálogo con la CSC Radio, Correa señaló que los nuncios “generan la misma sensación de cuando algún alumno da una respuesta en un examen y da otras 10 respuestas más antes de que uno le pueda decir que está mal, y esto es más o menos lo mismo: van tirando lo que se les viene a la cabeza, lo hacen público y sacan un bolazo”.

“La verdad que es muy triste ver que se estén anunciando todos los días semejantes bolazos, que son más parches sobre parches y sobre otro parche que no arreglan nada. Son todas pegatinas unas arriba de otras, que generan una inflación absolutamente descontrolada”, lamentó.

Respecto del número de inflación que se anunció dijo que “el 12,4% es una mentira que sabemos todos que los aumentos fueron del 30, del 50 y hasta más del 100% en algunos bienes puntuales, con lo cual la inflación de septiembre viene también totalmente descontrolada”.

Ante esto, apuntó que “en algún momento el consumo le va a poner un freno, no sé de qué tenor pero es evidente que algún freno se va a establecer y ante la falta de consumo los bienes van a quedar en las estantería. Hoy los comercios tienen los mostradores vacíos”.

Agregó que “con esa tasa de inflación, el gobierno también se niega a actualizar la tasa de interés, y si no se hace nada y se mantienen las tasas en el 9,83% a una inflación corriendo a mucho más de dos dígitos, lo que va a pasar es que habrá una nueva presión sobre la moneda extranjera”.

“Es increíble la inflación que comenzó con la devaluación del 14 de agosto, creo que fue la peor medida que tomó el gobierno”, resumió.

Por otra parte, indicó que “los créditos para monotributistas todavía no están, pero ahora se anuncia esta devolución del IVA que dicen que será automática, con acreditación a las 48 horas en la tarjeta de débito del consumidor y con un tope de hasta 18.000 pesos por mes, en la compra en carnicerías, verdulerías, supermercados y minimercados. Sería un beneficio para jubilados, pensionados, todos los monotributistas de cualquier categoría y empleados en relación de dependencia que ganen hasta seis salarios mínimos: hasta 708.000 pesos”.

No obstante, Correa consideró que “nuevamente es un anuncio porque hay quienes dicen que esto no puede ser sino a través de una ley, pero hoy salen a vender este humo que hay que ver cuándo se hace realidad”.

Asimismo, analizó que “el problema real es que esto viene a subsanar una pequeña partecita de lo que le va a comer la inflación al salario; el gran problema que marcamos siempre es que los precios van por el ascensor a la velocidad de una liebre y los salarios van por la escalera a la velocidad de una tortuga. Siempre el que pierde es el salario porque los aumentos llegan tardíamente”.

Finalmente, planteó que “a los autónomos los tienen absolutamente olvidados y hace cuatro años que no se les actualiza la escala de retención. Un trabajador independiente de cualquier profesión, autónomo, que no es monotributista ni empleado en relación de dependencia que gana 700.000 pesos, paga 200.000 pesos por mes de impuesto a las Ganancias, mientras que un empleado en relación de dependencia que gana 1.700.000 no paga el impuesto. La inequidad que hay es tremenda y a esta fiesta, en parte, la pagamos los autónomos”.

“Todo se hace mal y si se sigue gastando más de lo que ingresa, no vamos a salir de este problema; no pasa por estos parchecitos, pasa por lograr finalmente por lograr un equilibrio fiscal. Algo a lo cual este gobierno nacional está negado porque tiene la convicción de que la inflación no es fenómeno monetario, es decir que puede seguir emitiendo y que no pasa nada. Pero la realidad está demostrando que no es así”, concluyó.