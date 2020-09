Nuevamente el Patrimonio Artístico Esperancino en peligro

Quitar las esculturas de su emplazamiento original, es ponerlas en riesgo en primer lugar, en segundo lugar, borrar la identidad de una avenida tan valorada por los esperancinos, y en tercer lugar, se puede inferir una fuerte desvaloración hacia las obras y la artista por parte de quienes idearon este proyecto, por cuanto se propone en el proyecto (entre otras consideraciones, que por respeto a la señora Eva Erni no los transcribo), que luego de su traslado, sean reubicadas y restauradas por alumnos y docentes del Liceo Municipal (debemos aclarar que en el Liceo no existe la cátedra de escultura, ni equipos entrenados en restauración).

You may also like