Nueva venta de materiales reciclados de Limpes

– Almacenar los plásticos de un solo uso (envoltorios de golosinas, bolsas, envoltorios de alimentos no perecederos, material de empaque, etc.) en botellas plásticas para fabricar ECOLADRILLOS.

– Aplicar la regla de las tres erres (3R – Reducir, Reutilizar y Reciclar); REDUCIENDO la cantidad de productos adquiridos o materiales destinados a un uso único (por ejemplo, reducir los plásticos de embalajes, utilizar envases retornables, evitar el uso innecesario de papel o cartón, utilizar bolsos ecológicos, etc.); REUTILIZANDO los materiales para darle una segunda vida útil (por ejemplo, reutilizar las bolsas plásticas, reutilizar los papeles impresos en una cara, utilizar pilas recargables, etc.); separando en origen los residuos SECOS para su correcta clasificación en LIMPES y acondicionamiento para su posterior RECICLAJE.

Cabe destacar el esfuerzo del municipio para la correcta gestión de residuos en todas sus etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, tratamiento y disposición final, donde la etapa de tratamiento en el LIMPES implica la separación de los materiales recuperables para su acondicionamiento, separando los plásticos por categoría y color, acondicionamiento de papeles y cartones, triturado de botellas de vidrio, prensado para el almacenamiento de materiales recuperados en fardos, etc. De esta manera se valorizan estos residuos para incorporarlo a la cadena del reciclaje y se reducen los residuos que son destinados a disposición final en el relleno sanitario y también así, minimizar el impacto negativo al ambiente que puedan llegar a producir. Los residuos no reciclables son compactados en una prensa de alta densidad para ser dispuestos ordenadamente en forma de fardos en el relleno sanitario, el cual posee todas las medidas de seguridad para evitar la contaminación del suelo. De esta manera el municipio procesa en la planta de clasificación el 100 % de los residuos domiciliarios de la ciudad.