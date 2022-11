Nueva radicación de boliches: “El Ejecutivo prometió elevar la ordenanza en un breve plazo”

Desde de la Vecinal Este confirmaron que la intendenta enviará un proyecto de ordenanza para trabajar en el traslado de los boliches sobre ruta 6 entre 9 de Julio y el Parque Industrial.

El presidente de la Vecinal Este de Esperanza, Oscar Leonardi, volvió a referirse a la intención de cambiar la zona de radicación de los boliches bailables y especificó el trabajo que se hizo con autoridades y concejales.

En diálogo con la CSC Radio, Leonardi señaló que “hace más de 30 años que venimos luchando con el tema de los boliches bailables en la zona pero esta vez decidimos ir con más firmeza y darle participación al resto de las vecinales, de manera tal que no sea un problema que se traslade de una vecinal a otra”. “Es un tema importante y muy complejo donde no solamente interviene el vecino sino también el empresario que invierte, el adolescente que va a divertirse, los padres como responsables; es decir que hay muchos factores que influyen para que estos e resuelva con la participación de todos”, definió.

Recordó que “hace meses comenzó a trabajarse en esta iniciativa, se convocó al Ejecutivo y concejales en reuniones previas y a vecinales interesadas en resolver el problema” y mencionó que “el Ejecutivo en la última reunión del Cabildo Abierto el Ejecutivo planteó una nueva zonificación y uso de suelo para radicación de boliches bailables”.

“Hoy las normativas vigentes y la ordenanza establece que los boliches deben radicarse dentro del radio urbano, en la parte residencial, lo que choca directamente contra los intereses de los vecinos, porque más allá que tomen las precauciones del sonido para que no se traslade al exterior, el problema mayor es el ingreso y egreso de los chicos en el boliche. No queremos que un empresario invierta y no pueda ganar, ni que los chicos no salgan y se diviertan, pero tampoco queremos que se lesione la vida normal de un vecino. Entonces, en esa reunión de cabildo, con un anteproyecto de ordenanza, el Ejecutivo propone la zona industrial, donde ya hay un boliche muy conocido que funciona a la perfección, que tiene un estacionamiento muy amplio, etc, para que se puedan radicar los boliches bailables, una vez sancionada la ordenanza”, planteó.

Especificó que “la zona es desde calle 9 de julio hasta el Parque industrial, en los dos laterales de Ruta 6, lo cual no nos parece descabellado porque se está formando un cordón de circulación que va desde el Parque Industrial hasta calle Laprida que da una circulación peatonal o en bicicleta bastante segura”.

“En la reunión de la semana pasada de las vecinales con el Ejecutivo completo y algunos concejales, los vecinos propusimos que se adopte esa zona y junto con esto se quite de la ordenanza el hecho de poder radicar un boliche dentro de la zona residencial. Es un puntapié muy importante por el cual tenemos que estar atentos todos y empezar a estudiar todo lo que significa un proyecto de este tipo”, señaló.

En cuanto a los boliches instalados en las zonas urbanas, admitió que “tienen un derecho adquirido y no se les puede decir que a partir de tal fecha deben irse, pero sí se puede charlar, poner un tiempo prudencial para su traslado y empezar a trabajar en eso”.

“Por eso es muy importante este paso que se ha dado, y que ahora está en manos del Concejo porque el Ejecutivo prometió elevar esta ordenanza en un breve plazo. Por supuesto hay que hacer un estudio respecto de la zona, la circulación, los controles, estacionamientos de colectivos y demás. Y después trabajar sobre salones de fiestas, clubes y demás que también contribuyen a ruidos o fiestas que se les van un poco de las manos, que no es tan complejo como el tema de los boliches”, definió.

Aunque no hay concreciones respecto de los plazos para la aprobación, Leonardi estimó que «en el corto plazo debería estar; enero o febrero esta ordenanza tiene que estar aprobada, no se puede seguir dilatándola» y afirmó que «la encargada del área de Planeamiento, Carolina Trod, prometió y dijo que esto es ya un proyecto de ordenanza que se va a elevar al Concejo a la brevedad».

“Esto será una solución definitiva, no para el barrio este sino para toda la ciudad. Esto se va a seguir trabajando y presionando con reuniones porque queremos que participen todo, vamos a convocar a dueños de boliches, a la juventud, para discutirlo entre todos porque es un problema de todos”, concluyó.