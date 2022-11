Nueva muestra de pinturas en Fundación RD

La Fundación Ramseyer Dayer invita a recorrer la muestra “Territorio Indómito”. Pinturas de la artista Matilde Crosetti.

La misma puede visitarse de martes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas.

Sábados y domingos de 17 a 20 horas.

La misma estará en exposición hasta mediados de diciembre en nuestra casa: 25 de mayo 1735, Esperanza, Santa Fe.

Referencias de la artista:

Matilde Crosetti. Artista Visual, investigadora y docente

Nació en Cañada Rosquín, Santa Fe. Estudió en Buenos Aires, Londres y París para luego radicarse en los Estados Unidos, allí estudió y trabajó en el campo de las Artes Visuales, realizando estudios de pintura en Savannah College of Art and Design Atlanta Georgia, obtuvo una diplomatura en Bellas Artes en Parsons School of art and Design New York, NY y realizó estudios de escultura en School of Visual Arts de la misma ciudad.

Se especializó en pintura académica en New York Academy of Art y trabajó en pintura con modelo vivo en Silvermine de New Canaan Conecticut y Taller Guillermo Roux.

Ha complementado sus estudios de pintura contemporánea asistiendo al taller de Sergio Bazán. Siendo seleccionada para el Programa de Artistas de la Fundación CAZADORES con MANUEL AMEZTOY, SERGIO BAZAN, ALEJANDRA ROUX y AUGUSTO ZANELA. Clínica 4X4 con Federico de la Puente y Pablo Sinai directores de Rojo al Frente; seleccionada para PROYECTO IMAGINARIO Latinoamérica clínica con Eduardo Estupia Santiago Porter, Fabiana Barreda y otros, he realizado Seminarios en diversas áreas como el de Sonido, Imagen y Palabra con Carmen Baliero en PAC programa de Artistas ( Galería Gachi Prieto). Seminario de Danza con Viviana. IAsparra Fundación Cazadores; de Historia del arte contemporáneo con Julian Leon Camargo equipo de Coordenadas Art y Seminario de Arte Visuales y Cine con Federico Irazábal equipo Coordenadas art.

Desde 2017 hasta el presente ha dictado diversos talleres para niños y adultos. Realizó Clínica y análisis de obra con Alejandra Roux y Maria Lightowler. Ha realizado diversas investigaciones sobre la tierra, lo autóctono, la naturaleza. Y otras sobre los ritmos, sonidos, movimientos mediante el trabajo con otros artistas músicos y bailarines. Trabaja entre Santa Fe, New York y Buenos Aires, presentando su trabajo en diversas exposiciones, siendo seleccionada para exponer en el Consulado Argentino en New York; MAT – Museo de Arte Tigre, Museo Casa de las Culturas Villa Carmen; Museo de arte – Fundaciónn Rómulo Raggio. Art Expo New York Manhattan, Art Hamptons, USA Martorell art and People Gallery Recoleta; Fundacion Posada de la Vida; Fundacion Conin Akamasoa Arte en la Herencia- Foundation Arte Lamroth . Fundación Ramseyer Dayer, Esperanza. Santa Fe.